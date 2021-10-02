更多中医诊疗项目进医保 中西医并重病种同治同价

羊城晚报记者 林清清 通讯员 粤杏林

中医优势病种、特色诊疗项目如何进入医保？中药饮片买不到？院内制剂如何在不同医院安全调剂？如何推进粤港澳大湾区中药标准一体化？《广东省中医药条例》(以下简称《条例》)10月1日起正式实施。9月30日，广东省中医药局举办“贯彻落实《广东省中医药条例》座谈会”，邀请省人大常委会法工委、省药品监督管理局、省医保局、广州中医药大学、广东省中医院、广州市卫生健康委、羊城晚报等单位代表及全国名老中医等专家探讨相关热点问题。羊城晚报作为媒体代表，就促进中医药知识与文化传播问题在座谈会上发言。

记者采访获悉，目前多项落实措施已初步形成方案，将于近期陆续发布，分批推行，其中不乏全国首创的创新尝试。广东省卫生健康委副主任、省中医药局局长徐庆锋指出，《条例》有五大方面重点内容：一是完善中医药服务体系，鼓励社会力量办中医、完善中医药参与公共卫生应急与疫病防治机制、新增互联网中医药服务等内容。二是加强中药保护和产业发展，建立中药材全过程质量管理和质量追溯制度等。三是加强中医药人才培养与科技创新。四是促进中医药传承和文化传播。五是完善保障措施与监督管理，包括健全中医药管理体系、加强对中医药的财政保障、加大医疗服务价格、医保政策支持等。

中医药如何更好纳入医保体系？

全国首创中医优势住院病种分值库

中医优势病种、特色诊疗技术如何更好纳入医保体系的问题，向来广受关注。广东省医疗保障局医药服务管理处调研员刘兴民表示，《条例》第46、47条作出了系列规定，尤其在医疗服务价格管理和优化医保支付等方面，预计今年内将出台新的指导意见和政策。

刘兴民透露：“省医保局已制定相关指导意见，将于近期印发。指导意见提出了开展中医药支付方式的方法和思路，形成了一个完备的促进中医药发展的医保体系。”据介绍，其中有几个鲜明的亮点：

——由省统一组织专家分批遴选中医优势病种，对中医住院优势病种实施按病种分值付费，已建立全省统一的中医优势住院病种分值库。“这在全国应属首创。我们通过广东省中医院组织了全国的知名中医专家，目前已梳理了160多个中医优势病种。由于医保结算是以年度为单位，预计相关方案最快将从明年1月1日开始实施。”刘兴民表示。

——对中西医并重的门诊和住院病种，执行中医与对应的西医病种同病同治同价。

——优化中医药医保目录管理，尤其在中药饮片、院内制剂等方面，广东将继续大力支持。“据了解，目前大概95%以上的中药院内制剂已进入医保目录，许多中药配方颗粒也已进入目录，这是广东特色。”刘兴民表示，今后每年调整年度目录时，也会向各地征求意见，积极将中医药纳入目录。

——将优化基层医疗机构的中医药服务支付政策。

中药饮片不好买？

将放开委托企业生产炮制

“《条例》在第三章用了一整章的篇幅，专门对加强中药保护、促进中药产业发展作出完整规定和详细要求。这体现了一个鲜明的特点：中医与中药并举，中药味道很浓。”广东省药品监督管理局药品安全总监叶永才表示，尤其是《条例》第二十四条的规定引人关注：“对市场上没有供应的中药饮片，医疗机构可以根据临床用药需要，委托符合条件的中药饮片生产企业炮制，并对其质量负责。”

叶永才表示，部分医疗机构反映，目前没有供应的中药饮片主要有两种情况，一是“有，买不到”，即少数中药饮片炮制品种(规格)市场需求量不大、利润不高，导致市场供应不足；二是干脆“不存在，买不着”。“放开委托生产，有利于中药饮片生产企业更多地参与到医疗机构临床用药中来，从终端临床需求出发，定制饮片和提高饮片产品质量。”

院内制剂如何安全调剂？

制定广州市范围内调剂使用方案

许多市民关心，中医药院内制剂如何实现在不同医疗机构之间调剂使用？广州市卫健委中医药处处长陈宇斐介绍，广州市卫健委将联合广州市市场监督管理局等部门，就如何安全地在全市范围内调剂使用院内制剂制定方案、分批推出，统筹市内多医院联合使用院内制剂，组织产学研一体化的研究。

中医药人才如何创新培养？

创新师承方式 鼓励“西学中”

全国名中医邱健行曾作为全国人大代表，连续五年提交关于加快发展中医药的议案，他说：“这次《条例》就评价机制、标准体系等问题推出了操作性很强的方法。”

广州中医药大学副校长潘华峰表示，将加快建立符合中医药特色和规律的人才培养模式。暨南大学中医学院副院长朱晓峰也说，目前有很多西医医生有中医学习需求，暨南大学在上世纪九十年代初就曾开办“西学中”班，去年又重新开办，目前班级学习状况良好；今年的“西学中”班还吸引外省学员前来参加。

如何打造大湾区中医药高地？

推进粤港澳中药标准化国际化

广东省药监局叶永才表示，将积极参与国家中药标准制修订和标准提高工作，推进粤港澳大湾区中药标准一体化，促进中药标准特别是岭南中药标准走向国际化。加快粤港澳三地“信息互换、监管互认、执法互助”。