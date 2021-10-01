中国疫苗安全性有效性不容抹黑（观象台）

据中国外交部发布的数据，截至9月底，中国已经向100多个国家和国际组织提供了12亿剂新冠病毒疫苗和原液，在15个国家已经或正在建设疫苗原液灌装基地，打造当地疫苗生产中心，并向有疫苗合作需求的国家提供相应技术支持。

中国政府捐赠印尼政府的100万剂科兴疫苗运抵雅加达；中国向联合国维和人员捐赠30万剂新冠灭活疫苗线上交付仪式举行；中国科兴公司与埃及VACSERA公司合作生产疫苗的本土化工厂投入运转……

中国疫苗助力全球抗疫的动人故事，不断续写新的篇章。

一年多来，从亚洲到欧洲，从非洲到拉美，中国疫苗跨山越海，为各国尤其是发展中国家带来希望之光。

中国疫苗安全性、有效性究竟怎样？国际科学研究和各国临床数据提供了力证。

在斯里兰卡，斯里贾亚瓦德纳普拉大学7月20日发布研究报告显示，95%的人群在接种两剂中国国药疫苗后可产生抗体，81.25%的人群可诱导产生中和抗体，国药疫苗对变异毒株德尔塔株非常有效；在多米尼加，中国科兴疫苗被证实能够减少20%—100%的住院情况，接种后感染率仅为0.004%；在印尼，接种中国疫苗的医务工作者96%免于住院，94%免于感染……

尽管不同国家试验标准存在差异，但中国疫苗的安全性和有效性指标均超过世卫组织规定的上市标准，可以在大范围人群中形成有效的保护。在科学理性的声音面前，美西方所谓“试验数据不完整”“无法评估安全性”等抹黑中国疫苗的言论不攻自破。

中国疫苗安全性、有效性究竟怎样？各国领导人和民众用实际行动作出回答。

“中国疫苗为塞舌尔人民提供了很好的服务”“我本人公开接种中国疫苗，向土耳其民众和全世界展现它安全有效”“中国在塞尔维亚建起了疫苗工厂，是友谊的象征”……多国总统亲自发声，为中国疫苗投下沉甸甸的信任票。

中国疫苗凭借过硬质量赢得了世界多国的广泛认可。同时，中国疫苗还有储运便捷的突出优势，仅需2—8℃的环境即可，冷链储运条件为大多数国家提供便利，大大降低了储运成本。此外，中国强大的生产能力将有力缓解全球疫苗供不应求的问题，中国疫苗公平合理的价格也将减少发展中国家的经济负担。更重要的是，中国最早承诺将疫苗作为全球公共产品，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”和世卫组织发起的“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议。

由此可见，一些美西方政客和媒体炒作所谓“疫苗竞赛”“疫苗外交”，并借此质疑中国疫苗的效果，既是一种“酸葡萄心理”，更是一种将疫情政治化、疫苗工具化的无底线行为，严重阻碍全球抗疫合作。

当前，全球疫情形势依旧不容乐观。疫苗承载着人类战胜病毒的希望，事关各国人民生命健康，绝不是美西方政客可以肆意操弄的工具，也不是美西方媒体借以博取眼球的议题。某些美西方国家与其戴着有色眼镜、重复抹黑别人的陈词滥调，不如正视并解决自身疫苗安全问题，早日兑现给各国的疫苗订单和援助承诺，为全球抗疫真正做些实事。