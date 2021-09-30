70.1%受访者直言商品过度包装增加了消费者支出

商品过度包装的问题由来已久，为何始终难以根治？近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1521名受访者进行的一项调查显示，超过半数的受访者认为，过度包装问题难根治的最根本原因是企业高额利润驱使。70.0%的受访者担心商品过度包装会增加消费者的支出，68.4%的受访者担心会加重对环境的污染，65.5%的受访者认为会浪费大量材料资源。

收到过度包装商品，超半数受访者会反感

收到过度包装的礼品，北京某IT企业部门负责人刘光（化名）表示能够理解。“会欣然收下，但事后确实会觉得这些东西华而不实”。刘光表示，一些实在没办法重复利用又弃之可惜的包装，他会跟孩子一起做成手工制品。

调查显示，收到别人送的过度包装的商品，57.5%的受访者会反感，认为形式大于内容，53.4%的受访者会觉得是负担，扔一堆包装造成浪费。

80后家庭主妇刘静讲述，她的公公很难接受过度包装的礼品，有一次当面责备小姑子买的东西包装过于花里胡哨。刘静理解公公这么说的原因，毕竟他们那个年代的人勤俭节约惯了，看不得浪费。但她也能理解小姑子，平时工作忙，回娘家次数有限，回来一次肯定希望把最好的东西带给家人。“对于过度包装，有时候也挺矛盾的”。

调查中，33.5%的受访者表示收到过度包装的东西没感觉，因为现在都这样，13.5%的受访者感觉有面子，体现了对方的重视。

70.1%受访者感觉商品过度包装增加了消费者的支出

北京80后张林（化名）平时购买自家使用的东西，会更关注实用性和性价比，并不是太在意包装。“羊毛出在羊身上，包装的成本肯定都算在商品价格里了，花这个冤枉钱，没有必要”。

调查中，70.1%的受访者感觉过度包装增加了消费者的支出，68.4%的受访者认为加重了对环境的污染，65.5%的受访者感觉浪费了大量材料资源。

某高校研究生吕家怡觉得，商品过度包装对很多方面都有影响，浪费社会资源，影响勤俭节约的社会风气，但对环境的影响最大，尤其是像外卖餐盒、塑料包装、一次性筷子等，对环境造成的污染是长期的。

刘光认为，最严重的还是对资源的浪费，很多包装耗费了大量材料，但因为几乎所有包装上都有商品名称，很难做到循环利用，人们最终只能扔掉。另外，他也担心商品过度包装会助长不良的社会风气，人们在送礼或者表达心意的时候，不关注商品的质量，而只关注它的包装是否够“排面”，形成了“唯包装论”。

“感觉就像套娃一样，一层套一层。”王楠说，过度包装耗费了太多资源和材料，产生了大量垃圾，造成了巨大浪费，完全没必要。

在刘静看来，现在人们生活水平高了，但其实不管在什么年代、什么条件下，节约都是很重要的。不只是节约粮食，方方面面的资源都需要节约。而且，过度注重包装也会产生不好的导向，让生产商将更多的注意力转向外包装而忽视了商品本身的质量和安全，本末倒置。

调查中，42.2%的受访者担心商品过度包装会误导产品生产企业，37.6%的受访者认为会助长奢侈之风，32.4%的受访者担心会增加快递物流负担。

过半受访者认为过度包装难根治的根本原因是企业高额利润驱使

过度包装由来已久，虽然屡遭诟病，却一直难以禁止。吕家怡认为，根子还是在国人的消费观念和送礼文化上。“中国人讲究，既然是要送礼，就必须送得体面一点儿，尤其是礼品包装要精美好看，感觉如果不是特别精致，还不如不送”。

刘光分析，这和咱们的面子文化也有关，送给别人的东西总想着要大气好看，有时候都忽略了物品本身质量而只关注外包装。商家也迎合一些消费者的需求，进行更加“过分”的包装，甚至以此为由头进行广告宣传。

刘静觉得根本原因还是有需求，有需求就会有市场，商家就会不停地生产。反过来，商家生产了，消费者看到以后就想买。“这就是一个供和需互相刺激的过程”。

调查中，51.4%的受访者觉得过度包装是企业高额利润驱使；27.6%的受访者认为是消费者讲排场，需求不断；20.3%的受访者认为是相关的法律法规不健全造成的。