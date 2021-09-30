国家卫健委：9月29日新增确诊病例22例 其中本土病例6例

9月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例。其中境外输入病例16例（云南5例，上海3例，广东3例，辽宁2例，浙江1例，福建1例，山东1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（辽宁1例，浙江1例）；本土病例6例（均在黑龙江哈尔滨市）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例63例，解除医学观察的密切接触者672人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例504例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9025例，累计治愈出院病例8521例，无死亡病例。

截至9月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例908例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例90584例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96128例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1198043人，尚在医学观察的密切接触者27283人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者21例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察7例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者354例（境外输入342例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28501例。其中，香港特别行政区12214例（出院11905例，死亡213例），澳门特别行政区71例（出院63例），台湾地区16216例（出院13742例，死亡842例）。