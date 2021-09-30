记者暗访北京某饭店：8人消费5000多元 大量菜品剩余

国庆前夕，记者调查发现，随着作风建设深入推进，整治“舌尖上的浪费”“酒桌上的应酬”取得明显成效，但在一些中高档餐饮场所，食品浪费、违规吃喝仍有迹可循。

9月27日晚，记者在北京一家饭店暗访发现，该饭店生意火爆，大厅翻台率高，包间全部订满，有客人乘坐商务车前来赴宴，也有等待送客的车辆停在门口。大厅内未见明显浪费现象，顾客普遍做到适量点餐，或打包带走剩余饭菜。

记者重点关注的一个包间，使用时间从19时许持续到22时30分左右。宴席结束后，记者以帮领导预订名义进入，发现大量菜品、主食及酒水剩余，浪费严重。其中，甲鱼、鳝鱼、花猪肉所剩最多，即便是按位供应的“小米浸辽参”也有几份剩余。酒水方面，除桌上所剩啤酒外，现场还发现了顾客自带的茅台酒包装盒。

9月28日下午，记者在相关部门帮助下，查阅到该包间餐后结算单。单据显示，27日晚用餐人数8人，消费金额5361元，共有菜品及主食25道，另有啤酒、苏打水、山药汁、茶等饮品。菜品中，金额最高的当属“小米浸辽参”，8位共计1264元；其次为甲鱼，2.5斤720元。

记者注意到，部分菜品存在一定程度的重复点单。此外，结算单中还包含三项来自大厅的消费，共计162元，疑似有司机等随行人员在大厅用餐。

记者同时查阅了当晚其他包间消费情况，同为8人用餐的2个包间，金额均未超过1800元。在调取结算单时，记者还在收银台发现了一张统计表格，记录着某疑似公职人员名下，从2018年5月到今年4月的30余项签单挂账数据，金额合计3万余元。

针对记者反映的餐饮浪费问题，北京市餐饮行业协会秘书长安少宁表示，杜绝“舌尖上的浪费”需要各方共同努力、久久为功。尤其对于餐饮企业而言，在推出小份菜、半份菜的同时，还要引导消费者理性消费，做好适量点餐、打包带走的提示，“国庆假期将至，更要绷紧厉行节约、反对浪费的弦。”

结合党风政风监督工作经验，江苏省苏州市纪委常委、监委委员王虎认为，当前，请客吃饭已成为餐饮浪费的“重灾区”，究其原因，除了传统观念中的热情待客外，往往还隐藏着违规吃喝等不正之风。纪检监察机关在监督推动厉行节约、反对浪费的同时，务必高度重视餐饮浪费背后可能存在的“四风”问题，驰而不息纠治，做到敢抓敢管、严抓严管。（瞿芃）