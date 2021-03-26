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“出租车助老出行”小程序上线

2021年03月26日08:09 来源：北京晚报

　　一键叫车、设置10个常用目的地、一键同步目的地、支持现金支付、大按钮大字体……这是嘀嗒出行上线“出租车助老出行”小程序的新功能。

　　打开微信，在搜索框输入“出租车助老出行”，即可点击进入全新的嘀嗒出行“出租车助老出行”小程序。对老年人来说，其一大亮点便是无需输入起终点，即可一键呼叫附近空车。

　　目的地方面，子女可提前帮老年人设置最多10个常用地址，老年人上车后，点击提前设置好的目的地，目的地即可自动同步到司机的导航系统上。为方便那些不习惯使用线上支付的老年人，“出租车助老出行”小程序除线上支付外，还特别开通线下支付入口，老年人可直接现金支付。

　　此外，“出租车助老出行”小程序全部页面都采用大字体、大按钮设计、更直观易读，操作页面更简洁、容易。据介绍，未来“出租车助老出行”小程序还将持续优化多项适老功能。比如上线亲友代付、亲友代设置常用目的地及安全联系人、行程自动分享等。随着嘀嗒出行与各地电召平台运力调度合作的推进，越来越多城市的老年人将能通过“出租车助老出行”小程序实现电话叫车。（记者孙奇茹）

(责编：崔元苑、杨迪)





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