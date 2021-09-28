日本拟9月底解除疫情紧急状态

日本新冠疫情形势近期有所缓和，多名分管疫情的官员透露，日本政府打算9月底全面解除19个都道府县的疫情紧急状态。

鉴于国内疫情好转，日本政府可能不再寻求在解除紧急状态地区实施力度小一级的重点防疫举措，正在另外8个县实施的重点防疫举措也考虑一并取消。定于28日召开的防疫对策本部会议将正式作出决定。

共同社报道，如果全面解除各地的疫情紧急状态和重点防疫举措，将是4月4日以来首次。

日本第五波疫情7月起迅速扩大，8月20日达到峰值，全国单日新增确诊病例达到25867例，随后开始减少。9月26日新增确诊病例2134例，日增病例在一个多月内减少至大约十分之一。

厚生劳动大臣田村宪久26日接受日本广播协会电视节目采访时说：“新增感染者依然保持减少趋势，按这种形势，可以在9月底解除紧急状态。”

田村说，居家疗养的感染者人数和住院率也迅速改善。根据日本政府发布的数据，截至23日，在19个处于疫情紧急状态的地区，病床使用率全部降至50%以下；除东京重症监护病床使用率在52%以外，其他地区重症病床使用率都不到50%。

日本全国重症患者人数近期持续减少，从9月上旬的2223例减少至26日的1133例。

疫情好转背后，是日本新冠疫苗接种率提高。首相官邸网站数据显示，截至24日，日本新冠疫苗接种超过1.5亿剂次，完成两剂接种的人口比例为55.8%。

日本《读卖新闻》报道，解除紧急状态后，政府将分阶段放宽防疫限制措施。比如在获得行政许可的餐饮店，对有新冠疫苗接种证明和新冠病毒核酸检测阴性证明的顾客，放宽利用时间和人数等限制。日本政府最快将在10月中旬开展试验，有望最早11月正式放宽防疫限制措施。

不过，东京医科大学特聘教授滨田笃郎告诉共同社记者，尽管目前新增病例和病床使用率等指标持续改善，但医疗系统的负担并未完全缓解，“相比全国一齐解除，我认为应该设置缓冲，在东京、冲绳等地实施重点防疫举措”。

据新华社