厦门疫情未发生向省外溢出情形

27日，在巴彦县巴彦镇出城口的卡点，公安干警和交通局工作人员在查验车辆

昨日下午，厦门市人民政府新闻办公室召开厦门市疫情防控情况新闻发布会。据发布会介绍，27日，厦门有19名确诊病例治愈出院，现有治愈出院病例34例，均在厦门大学附属翔安医院接受康复治疗。目前，厦门疫情防控工作已取得阶段性明显成效，正处于拖尾期，已基本阻断社区传播链条。新发病例主要来自集中隔离区和封控区，没有发生疫情向福建省外溢出的情形。

福建

厦门未发生向省外溢出情形

9月27日下午，厦门市人民政府新闻办公室召开厦门市疫情防控情况新闻发布会。9月26日0时至24时，厦门共报告新增确诊病例2例。1例来自同安区，从密切接触者中发现；1例来自集美区，从定点居住的闭环管理工作人员中发现。目前已对相关风险人员开展全面排查和管控，两病例社区传播风险极低。

截至9月26日24时，厦门累计报告确诊病例230例。病例分布在思明区9例、湖里区8例、集美区1例、海沧区8例、同安区204例。累计报告密切接触者9328人、次密接者16172人。

9月27日，厦门有19名确诊病例治愈出院，现有治愈出院病例34例，均在厦门大学附属翔安医院接受康复治疗。经积极治疗，9月27日，有3名重型病例恢复良好（2名是厦门病例，1名是泉州病例），调整为普通型。

治愈出院的患者还要到翔安医院接受康复治疗，据发布会介绍，之所这样是因为，德尔塔病毒是新冠病毒b1.617.2变异的第二代冠状病毒毒株，存在RNA基因序列测序中E484Q、L452R双基因突变的特性，病毒载体量大、潜伏期长、毒性强、传播快。另外，采取14天的康复观察治疗，可以巩固前期新冠肺炎的治疗效果。

据发布会介绍，厦门正在定点医院接受治疗的确诊病例中，重型2例，普通型151例，其余为轻型。从漳州市转诊的3例病例均为普通型，病情稳定；从泉州市转诊的4例病例中，危重型1例（原有严重基础疾病），普通型1例，轻型2例。

目前，厦门疫情防控工作已取得阶段性明显成效，正处于拖尾阶段，已基本阻断社区传播链条。新发病例主要来自集中隔离区和封控区，没有发生疫情向福建省外溢出的情形。

莆田连续两天无新增病例

9月27日上午，福建省莆田市人民政府新闻办公室举行莆田市疫情防控工作第十八场新闻发布会，通报莆田市新冠肺炎疫情防控相关情况。

9月26日0时至24时，莆田市无新增本土确诊病例，无新增本土无症状感染者。本土确诊病例治愈出院4例。无症状感染者解除医学观察2例。莆田已连续两天没有新增病例。截至9月26日24时，累计本土确诊病例治愈出院27例。

现有178例确诊病例在定点医院继续治疗，其中：危重型2例，普通型118例，轻型58例。总体病情稳定。尚在医学观察的无症状感染者1例。累计排查出密接者4943人，次密接者13598人，已解除隔离1329人。

根据国务院联防联控机制有关规定，经专家组综合评估研判，莆田市指挥部研究决定，自9月26日24时起，仙游县枫亭镇9个村居（学士社区、上浒村、沧溪村、锦湖村、溪北村、溪南村、东宅村、山头村、海滨村）由高风险区调整为中风险区。莆田市其他区域风险区等级不变。

此外，9月27日，莆田市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部发布通告，根据国务院联防联控机制有关规定，经专家组综合评估研判，莆田市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部研究决定，自9月27日8时起，仙游县郊尾镇后沈村、园庄镇大埔村由中风险区调为低风险区。莆田市其他区域风险区等级不变。

黑龙江

哈尔滨新增本土确诊病例11例

9月27日，哈尔滨市人民政府新闻办公室举行疫情防控第三十三场新闻发布会，通报哈尔滨疫情防控总体情况及新增病例相关信息。

9月26日0-24时，哈尔滨市新增本土新冠肺炎确诊病例11例，其中，巴彦县9例，松北区1例，木兰县1例；新增本土无症状感染者2例，均在巴彦县。上述新增确诊病例和无症状感染者均是在隔离期间核酸检测发现，新冠病毒核酸初筛结果呈阳性，闭环转运至定点医院进行隔离治疗，专家组依据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版修订版）》，结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例及新冠病毒无症状感染者。

据介绍，有关部门已对所有排查出的密切接触者和密接的密接全部落实隔离管控措施，并进行追踪排查，对涉及到的小区进行封闭管理，对其曾经活动过的场所进行终末消毒和封闭管理。

此外，据哈尔滨教育局消息，根据当前哈尔滨疫情防控形势，9月29日、30日继续执行9月21日《关于进行线上教学工作的通知》要求，幼儿园、小学一二年级线上学习不作统一硬性要求，小学其他年级和初中、高中（含中职）各年级进行线上教学，具体事宜由各区、县（市）教育局安排。

绥化新增1例无症状感染者

9月26日0-24时，绥化市新增无症状感染者1例（绥化市北林区1例）。

新增无症状感染者，现居住绥化市北林区鑫港湾小区，为巴彦县某确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎无症状感染者，在定点医院进行隔离医学观察。

其9月19日至9月23日轨迹如下：9月19日，乘坐南航CZ8567次航班由广西桂林两江机场抵达哈尔滨太平机场，后返回绥化市北林区鑫港湾小区；9月20日，在鑫港湾小区、嘉兴花园小区、中兴春天商场活动；9月21日，在北林区韩叔叔摄影、万达广场、鑫港湾小区活动；9月22日，居家未外出；9月23日，在万达广场、鑫港湾小区活动；9月24日，作为巴彦县某确诊病例密接者由鑫港湾小区转运至北林区第一医院隔离医学观察。

巴彦镇封控管理升级

哈尔滨市巴彦县应对新冠肺炎疫情工作指挥部近日发布公告，将巴彦镇由管控区调整为封控区进行管理。封控区内除初步选定的保障基本民生用品的超市、药店、粮油店、菜店等以外的经营性场所全部关停。所有居民足不出户，服务上门，日常生活保障物资通过电话、网络订购，由社区干部、小区包保干部或志愿者上门配送。本组文/本报记者 李铁柱

供图/新华社

疫情防控数据

国家卫生健康委员会27日通报，9月26日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例35例。其中境外输入病例22例（云南12例，北京3例，天津1例，辽宁1例，上海1例，江苏1例，浙江1例，山东1例，广东1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（天津1例，浙江1例，广东1例）；本土病例13例（黑龙江11例，均在哈尔滨市；福建2例，均在厦门市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例36例，解除医学观察的密切接触者958人，重症病例较前一日减少1例。