打击体检“枪手”要用新招击软肋

时逢求职季，一些入职体检代检机构在网上“活跃”起来。据报道，某些代检机构为不同类型的体检者提供各式套餐，有代替抽血、办健康证、直接出体检报告等服务，收费从几百元到数万元不等，并声称“通不过退费”。（9月27日《工人日报》）

体检“枪手”虽然是个老问题，但现在老问题又有一些新表现。比如，目前代检双方主要通过互联网联系，一些社交平台和论坛也有与代检有关的帖子、群聊和讨论小组。此外，在体检医院附近打开网络配送平台的跑腿选项，发布代检请求，会有网络配送人员接单。据知情者介绍，有的配送员凭着代检跑腿，一个月赚了2万多元。这些迹象表明，代检不仅也有“互联网+”，而且还出现了新职业。

传统的线下打击举措，很难在线上产生良好效果，既然“枪手”更新手段，打击就得使出新招。强化互联网平台的监管责任，在网上收集线索、固定证据，让代检服务难以在网上生存。针对互联网跨地域的特点，展开多地协查与联防，用监管的“互联网+”，方能治理好“枪手”的“互联网+”。跑腿服务也应得到约束，配送员要坚守法律底线，自己不能违法，也不能为他人的违法行为提供协助。这些顺应变化的举措，应该得到强化。

此外，对方怕什么，就要有针对性地使什么招，这样更能击中软肋。找人代检者担心的是，此后入职受到代检的影响，就可能让自己的职业生涯留下终身遗憾。找人代检属于职场失信行为，将之列入征信系统，可发挥出征信惩戒的强大约束力。

代检机构和“枪手”最担心的，莫过于受到严厉处罚。有律师表示，目前对于枪手代检还没有明确的惩罚规定，一旦被查出来，处理结果多为取消体检资格。但要看到，在代替体检过程中，如果存在伪造、变造、买卖居民身份证的情况，应该被追究相应违法责任。代检中一些医疗机构和医务人员不负责任及失职渎职等行为，也应被追责。只有让每个环节的参与者都不能侥幸逃脱惩罚，方能斩断代检黑产链条的每个环节。

除此之外，还需针对代检需求釜底抽薪。假如乙肝歧视等职场歧视广泛存在，入职者通过代检来规避歧视，就具备了一定的正当性。用工单位违规检查乙肝等项目，是“枪手”代检的重要推手。因此，规范体检项目，让用工单位不能随便“加项”，方能减轻体检者的心理压力，减少代检需求。通过体检结果共享等医改举措，不仅有规范体检项目的作用，而且可减少入职体检的次数，从而间接减少代检需求。

体检“枪手”既影响入职公平，又威胁公共健康，是时候下大力度治理了。当前，这个老顽疾出现的一些新变化，既给治理造成更大困难，也带来一些机会。针对新特点、推出新举措，方能找到最契合当前形势的治理方案，从而击中其软肋，让“枪手”代检难以为继。