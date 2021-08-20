入职体检交钱包过 体检竟成“替检”

入职体检是很多企事业单位对即将入职员工身体健康状况考核的主要方法。记者调查发现，市面上不少体检“代检”机构建立自己的公司网站，在各种社交平台和论坛上隐晦地发布“代检”服务的推广信息，宣称业务涵盖健康证体检、普通入职体检，甚至事业单位和公务员体检等。

调查

体检竟成“替检”

在网上搜索关键词“体检代检”，能看到不少“代检”机构的网站和广告页面。

记者以即将参加某事业单位的入职体检，但自身健康状况不佳，担心无法通过为由，咨询了一家“代检”公司。工作人员表示，事业单位入职体检的“代检”价格为1.8万元。

工作人员让记者透露入职单位的性质，称不同单位（体检）的严格程度不一样。“简单说就是找个人代替你体检，本人不用参加。你要是不放心可以在附近待着。处理流程不跟你说了，保证顺利通过。”

这家“代检”公司的网站页面显示：“目前我们的代人体检服务范围已经覆盖全国，各地均有专业的体检枪手，可为战友解决体检代检方面的一切难题。”

工作人员在电话中也证实了这一点，并告诉记者公司在北京设有专门的服务处。

单位不同费用各异

另一家“代检”公司工作人员透露，按照记者描述的个人情况，“代检”价格约为1.5万元，身份不同、价格会有浮动。“得确定一下是合同工还是事业编？事业编毕竟是‘铁饭碗’，费用贵一点，合同工的费用可以少四五千块钱。”

工作人员解释“代检”当天流程时强调，体检人和“枪手”见面是必要环节，特别是出现用人单位有负责人带队体检并全程跟随、体检人数较少或体检队伍中大家相互认识的情况，和“枪手”提前见面是为了商量好“瞒天过海”的细节。

工作人员说：“到时候可能要在现场配合开两张体检单子，我们把单子调换过来。你提前一点给我发资料，我们这边可能要办一张证件，把你的信息换成‘枪手’的。”

利用医院漏洞下手

有媒体暗访“代检”机构时发现，由于部分医院在核实体检者个人信息时并不严格，个人自行体检的造假操作空间很大；更有一些“代检”机构想方设法打通医院关系，并匹配与客户身高、样貌较相似的“枪手”。

一名“枪手”表示，“代检”成功率很高且风险不大。“就是发现也没事儿，又不会报警，最多不让你做（体检）了。”

另外，“代检”机构和“枪手”的关系也十分微妙。通常来讲，“代检”机构会通过地方代理与“枪手”取得联系，确保“枪手”在入职者体检前与其“配对”并接单；而“枪手”在经历了“中间商”层层赚差价后，只能获取酬金中的一小部分利润，因此“枪手”找借口要求客户“跳单”的现象时有发生。

堵漏

医院：针对乱象加强管理

首都医科大学附属北京同仁医院体检科相关负责人告诉记者，自己在医院里也曾遇到“代检”行为。

这名负责人表示，近年来，科室针对入职体检“代检”乱象已通过更严格的管理来“堵漏”。“入职有两部分人。单位组织来的，我们是跟单位负责人接洽，负责人确保人员准确；个人凭身份证来的，每个人现场照相，每一步体检的大夫可以在电脑上看到照片。”

律师说法

各方主体法律风险重重

北京中闻律师事务所律师李斌表示，除了入职者寻求体检“代检”外，考证、入学、投保等环节也会出现体检“代检”现象。李斌分析，对于体检“代检”的各方主体而言，将依据“代检”的具体细节承担相应的法律责任。具体来说：

作为求职者，支付费用请人“代检”，其行为对用人单位构成欺诈，按照劳动合同法的规定，用人单位有权单方解除劳动合同。

作为“枪手”，如果涉及食品安全相关的岗位等，由于录用身体状况不能够胜任工作的人发生相关食源性疾病等严重后果，按照相关法律承担相关责任。

作为中介，在“代检”过程中如果使用伪造或变造的居民身份证件，可能违反居民身份证法的规定，轻则行政处罚，重则可能构成伪造、变造居民身份证件罪。据中国之声微信公众号