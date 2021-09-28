筑牢全运防疫“安全线”

“你们的治疗和照顾，让我以最快时间恢复，全身心投入比赛。非常感谢！”全运村医护人员接到一位运动员的感谢信，此前他突发腰腹疼痛，在驻村医护火速“救急”下，他排出结石，没有耽误次日的比赛。

精彩全运，医疗护航。除了类似常规治疗，如何做好疫情防控，也是重中之重。有工作人员咳嗽、发热，全运会技术官员村医疗站负责人杜威按照预案联系负压救护车，将其送至发热门诊，及时检测排除了其感染新冠病毒的可能性。

全运村里的点滴，是古城疫情防控的一个缩影。西安市卫健委相关负责人介绍，涉赛人员须注册“陕西全运通”并健康打卡，点对点往返驻地、场馆，封闭管理、健康监测、核酸检测……“我们用‘全方位防疫’，全力创造安全的环境。”

作为抵陕“第一站”，西安咸阳国际机场，是交通枢纽、城市窗口，更是防疫“阵地”。运动员远道而来，从飞机落地到离开机场不超过30分钟。

无感测温、行李自动消杀、全封闭绿色通道等举措多管齐下，“防疫要细化，服务要安全、高效。”西咸新区空港新城党委书记、管委会主任贺键介绍说。

“上机之前，配比消毒液，并检测浓度；上机后，对客舱全包围喷洒，重点区域重点擦拭……”机场疫情防控消杀工作的负责人杨勇对作业流程如数家珍。

西安咸阳国际机场每日进出港航班近千架次、旅客超过12万人次。“我们要用‘百分百’的努力，守护人民生命安全。”贺键说。

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 14 版）