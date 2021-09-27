往太空“送快递”，也要检测新冠病毒

9月20日，天舟三号货运飞船发射成功，当晚，天舟三号成功对接空间站天和核心舱后向端口。至此，中秋太空快递“签收”成功。

中国航天科技集团五院货运飞船系统总体主管设计师王冉说，货运飞船的主要任务是为空间站运输、存贮货物，运输、补加推进剂，并将废弃物收集、存放，带回大气层销毁，天舟三号此行也不例外。

天舟三号任务是空间站关键技术验证及建造阶段的第二次货物运输应用性飞行，货运飞船为满载状态，运载了可支持3名航天员6个月的在轨驻留物资、空间站备份设备、空间科学载荷等货物。

王冉说，在货物装载方面，天舟三号货运飞船继承了天舟二号货运飞船的经验，并进行了持续优化和改进。相比天舟二号，天舟三号货物装载的密度更大，货物在发射场安装的效率更高。

如何保证送往太空的物资无污染？王冉说，货运飞船除了对货物生产交付等过程控制外，飞天之前还要进行全面且细致的检测，包括微生物检测、有害气体检测等。从天舟二号开始还有针对性地进行了新冠病毒核酸检测，务必保证对接后不会引入任何污染，“这既是对航天员负责，也是对空间站负责。”他说。

货运飞船不只具有运货和补加推进剂的功能，飞船本身还是一个很好的搭载实验平台，因为它具有一年多次上下行、装载空间大等特点，可为载荷提供良好的实验条件，提供标准的机电热接口，方便标准化设计。

王冉说，天舟三号此次对接与天舟二号一样，也使用了“全相位全自主快速交会对接方案”，即飞船无论是远距离导引还是近距离交会，都是全自主智能完成，全程无人工干预。

中国航天科技集团五院相关负责人表示，天舟三号是载人航天工程在“七一”后首个任务，该院天舟三号发射场试验队总结党史学习教育第一阶段成果，以天舟“聚能环”为主题不断积蓄能量，为发射任务成功提供了有力指引和保障支撑。

按计划，我国将于今年10月发射神舟十三号载人飞船，明年还将发射问天实验舱、梦天实验舱以及两艘载人飞船、两艘货运飞船，完成空间站的在轨组装建造。未来空间站将成为国家级的太空实验室。