今年“十一”长假路况将如何？出行建议与预测信息来了

今年“十一”长假路况将如何？对此，交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑26日给出了出行建议与相关预测信息。

26日，国新办就加快推动交通运输领域新型基础设施建设情况举行发布会。会上，有记者提问称，今年“十一”长假路况会如何？能否分享一些出行建议和预测信息？

对此，孙文剑指出，综合国庆假期期间的疫情防控、天气情况和收费公路免费通行情况等因素，预计今年国庆假期公众出行主要以旅游和探亲为主，其中，省内短距离与跨省中长距离出行并重，小客车自驾出行比例预计相对较高。

孙文剑称，从流量情况看，预计全国高速公路日均流量4800万辆左右，对比8月日常的出行量，8月以来日均流量是3074万辆，比8月份日常增长了46%左右，比2020年同期下降5%左右，比2019年同期增长5%左右。普通国省干线日均断面流量是8800辆左右，比8月以来的日均断面流量增长4%左右。

孙文剑介绍，从区域来看，假期首日出城高峰突出，后期返程时间相对分散，预计京津冀、长三角、粤港澳、成渝等地区出行比较集中，大中城市进出城的收费站、高速公路路段、城市机场高速路和通往热门景区的公路局部路段等易发生拥堵和缓行。初步预计，假期出程时段的高速公路易发生拥堵和缓行路段，主要有G2京沪高速天津段、江苏无锡段和苏州段，G15沈海高速广东深圳段，G25长深高速广东惠州段、S20外环高速上海段等。假期返程时段，高速公路易发生拥堵缓行的路段主要有：G2京沪高速江苏泰州段，G15沈海高速广东深圳段，G40沪陕高速上海段等。其中，高速公路易拥堵缓行的收费站主要有：G3京台高速铜陵长江公路大桥收费站、G10绥满高速大庆收费站、G30连霍高速西安灞桥收费站等。流量比较大的高速公路服务区主要有以下几个：G4京港澳高速韶关曲江服务区、G15沈海高速青岛胶州服务区、G25长深高速南京六合服务区等。建议广大车主朋友出行时既要提前了解天气情况也要提前了解路况，合理选择出行路线和时间，尽量选择避峰出行。

孙文剑表示，为了保障广大群众假期的出行，交通运输部主要采取以下四个方面的措施：

一是着力强化运输服务的保障，优化运力调配，强化道路客运班线、城市公共交通、出租汽车的运力与铁路列车、民航的衔接，也就是大家常说的打通“最后一公里”，就是坐高铁、下飞机之后的“最后一公里”衔接做好。二是着力提升城乡客运服务供给能力。针对农村地区旅游探亲、返乡返岗、秋收农忙等需求多种因素叠加的情况，通过加密频次、预约响应、包车服务等方式保障城乡群众的出行需求。三是着力优化运输服务的供给方式，积极开展道路客运联网售票、电子客票、定制客运服务等。四是着力强化疫情防控和应急处置，坚持常态化精准防控和局部的应急处置等措施有效结合，严格落实运输场站和交通运输工具消毒通风、运输组织、测温验码、人员防护、防疫宣传等措施，严防疫情通过交通运输工具进行传播。

孙文剑强调，提醒假期出行的旅客，出入交通运输公共场所，乘坐各类交通运输工具时一定要注意佩戴好口罩、勤洗手、“一米线”等防护措施，提前做好出行规划，尽量错峰出行。