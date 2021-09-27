求美之心 别被“贷”进坑里

近年来，鼓吹“先美丽，后买单”的医美贷相关产品吸引了部分求美心切却囊中羞涩的青年群体。他们希望通过负债整容实现美丽梦想，殊不知却可能遭遇一系列消费陷阱。爱美之心人皆有之，求美之道应理性思考。有整容需求的群体，尤其是青少年们，在求美之路上应树立正确的消费观和价值观。

部分医美贷产品以低息甚至无息吸引年轻顾客超前消费、超高消费。“0利息0首付变美丽”的广告吸引眼球，背后可能是一系列套路：违规收取各类“保障费”“工本费”等隐形费用、医美机构与贷款平台利益勾兑、话术劝诱……

整形美容是手术，需审慎决定。然而在“睡一觉就变美”“花明天的钱，今天美”等极具煽动性话语的掩盖下，冲动消费频发，手术的风险被缩小甚至忽略。仅今年就有“网红”抽脂离世、演员整形失败鼻尖坏死等事故发生。所谓“小手术”“无风险”是极不负责任的说法，对误导性宣传需加强管理。

青年群体价值观尚未定型、消费观还不成熟，需警惕被容貌焦虑裹挟。有的机构将青年求职、人际交往不顺等个人发展困境简单归因于形象缺陷，制造容貌焦虑。人在青年阶段，一方面想尽快实现人生价值，另一方面确实借款能力低，还款能力弱，在发生借贷行为时应当提高警惕，清醒认识到医美贷背后可能存在的“套路贷”“砍头息”陷阱。

爱美是人的天性，对美的追求无可厚非。但美也有很多层次，不该只有“A4腰”“巴掌脸”“筷子腿”等被炒作出的“审美公式”。修身求美的路上，通过整容“改头换面”是一条走不远的路。整容不是万能钥匙，背上贷款押注外貌，是把希望寄托在未知风险上。

青年时期正是奋斗的大好年华。自信不应全维系在形象上，求美不是“任性”抹去缺点，而应该锻造品格，塑造精神，全方位发展培育自己的能力。脚踏实地、昂扬奋斗的样子是最美的。