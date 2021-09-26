加速高端医疗设备国产化 以科技创新助力健康中国

近日，北京航天长峰股份有限公司总裁苏子华和北京航空航天大学医学科学与工程学院院长、生物医学工程北京高精尖中心主任樊瑜波做客人民网·人民健康“健康中国‘大家’谈”栏目，就如何以科技创新助力健康中国建设和推进ECMO（体外膜肺氧合，俗称人工心肺机）国产化进程等问题进行交流。

樊瑜波表示，科技创新有助于推动健康中国战略真正实施，而创新是高端医疗装备实现自主自控的一个必要前提。“以科技创新为抓手，推进和落实健康中国建设，全方位、全周期地保障人民健康。”他认为，高端医疗装备创新一是要医工交叉，把工程科技、自然科学中最新概念、最新方法、最新手段与医学、生命科学中的需求和前沿高度地交叉融合；二是创新链要从上游到下游贯通，从基础研究到核心技术突破、从产学研医检和检定、注册等环节形成产学医研检全链条贯通，顺利地保障高端医疗装备创新。

苏子华表示，推动以ECMO为代表的高端医疗救护设备国产化有助于国产医疗产业的快速发展。

“ECMO依赖进口且国产化难的主要原因在于ECMO属于跨领域高度集成的设备，有源的人工血泵和无源的膜式肺氧合器这两个医疗设备核心技术攻克难度高，与之配套且复杂的流入控制、血气和血流动力学指标的监控等技术也面临着挑战。”樊瑜波表示，ECMO国产化对推进健康中国建设有积极作用，一方面ECMO系统属于高端医疗装备，国际上价格昂贵且使用难度较大，设备国产化对降低使用费用和提升患者接受程度至关重要；另一方面，ECMO可在特殊场景的生命救治、心肺系统有关的重症救治等方面发挥作用，需求长远且具有战略性；此外，ECMO是跨领域高度集成的设备，其发展能够带动心泵、高端耗材、中空纤维膜式医用级氧合器和一些传感、血气的监控等整个对心肺系统领域综合的掌握、控制技术的发展；再者，实现ECMO自主研发、全链条的自主可控，将意味着我国高端医疗装备研发能力、创新能力再上新台阶。

“为全力推动ECMO国产化攻关工作，圆满完成国家科研任务，团队充分借鉴航天型号工程特有的‘两总’体系管理模式，联合国内10家ECMO研发专业领域优势单位，整合国内从事重症监护医疗器械研发、医工结合多学科交叉研究、特种分离膜工程技术研究、医疗器械装备检测与质量评价、临床诊疗等多方面的优秀力量联合攻关。”苏子华表示，研发团队由央企、科研院所和医院等国家企事业单位组成，研发工作中医疗参与团队以临床需求为导向，实现核心技术突破。在产品设计之初即采用产品智能化的正向设计，以实现降低ECMO的人力需求和产品价格，提高和保障其性能指标。

苏子华表示，推进ECMO国产化进程中需要社会各界积极参与，希望三甲医院继续给予高端医疗设备的民族品牌理解与支持，联合研发过程中也应注重双向有效沟通和协同创新。

“现代医疗技术依赖于工程科技。”樊瑜波表示，希望国家在培养人才过程中重视培养懂医学的工程科技人才和懂工程的医学人才，有利于医疗技术和高端医疗装备创新的可持续性；二是希望大力支持医工交叉融合领域的科学研究，加大投入补齐高端医疗装备创新不足的短板；三是希望全力推动高端医疗装备国产化攻关工作。