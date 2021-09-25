心理健康教育不能“说起来重视，做起来漠视”

周老师是西部某中心学校的心理健康教师，她要给该校初一年级的8个班上心理健康课，还要给有需求的学生做心理咨询，同时兼职学校政教处的工作。近日，《半月谈》记者调查发现：一方面，我国心理健康问题越来越低龄化，另一方面，中小学心理健康教育面临专业教师缺口大、不专职、培训少等问题的挑战。

一所学校仅有的心理健康教育教师还要兼职，如何开展对学生的心理健康教育？报道中的案例，折射出我国一些地方的中小学不重视学生心理健康的问题。心理健康教育被边缘化和弱化，也是近年来中小学生心理问题增多的原因之一。

在今年的全国两会上，有政协委员提出一组数据：全国范围内，没有心理健康教育教师的小学、初中分别占到49.2%、41.0%。其中，在农村学校，没有心理健康教育教师的小学、初中分别占比63.7%、61.2%。而与此同时，教师资质门槛和专业化水平也亟待提高。

《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》早就明确指出，要从教师队伍建设等关键入手指导中小学校开展心理健康教育。文件要求每所学校至少配备一名专职或兼职心理健康教育教师，并逐步增大专职人员配比。今年7月，教育部办公厅印发《关于加强学生心理健康管理工作的通知》要求，每所中小学至少要配备1名专职心理健康教育教师，县级教研机构要配备心理教研员。

显然，每校一名专职心理健康教育教师的要求，不少学校并没有做到，更不要说增加专职人员配备了。心理健康教育的质量，与心理健康教师配备密切相关，如果一所学校只有一名专职的心理健康教育教师，对学生的心理教育最多只能开开公共课、搞搞讲座，很难实现个性化的心理咨询与辅导。而如果连这样的配备都没有，心理健康教育更是一句空话。

当前，中小学心理健康教育教师主要有两种兼职现象。一类是由学科教师、班主任经过一定的培训，兼职担任心理健康教育教师；另一类是专职心理健康教育教师被学校要求同时承担其他工作任务。不论哪一种情况，都弱化了心理健康教育在学校里的地位。2019年发布的《中国青年发展报告》显示，我国17岁以下少年中，约3000万人受到各种情绪障碍和行为问题的困扰。如果不能把心理健康教育重视起来，这一趋势又该如何扭转？

重视学生的身心健康发展，不但不应该让专职心理教育教师变为兼职，还应着力于建设更加关注学生心理健康的教育生态。让心理健康教育能由专业的人做专业的事，同时获得校方与教师队伍的鼎力支持，仍是各地各中小学应该努力实现的目标。（艾萍娇）