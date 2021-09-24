养肝如养命 当心这些不良习惯损伤肝脏健康

肝是人体非常重要的器官，既排毒也藏血，中医有“百病从肝治，养肝如养命”的说法。医生通过临床观察发现，人们由于对肝脏的不了解，在不知不觉中伤害着自己的肝。人民网记者采访了首都医科大学附属北京中医医院肝病科主任孙凤霞，带您了解肝脏，拥有健康体魄。

“肝脏主疏泄，调畅情志，调畅气机，还具有藏血等功能，对于人体健康来讲具有不容忽视的意义。” 孙凤霞医生介绍，肝脏位于人体中间位置。胆囊、胰腺、胃、十二指肠、升结肠、横结肠都与肝脏比邻而居，如果肝脏出问题，势必会影响到周边很多脏器。每个脏器都会有静脉、动脉两大套血管系统，而肝脏还包括门静脉和胆道系统。肝脏是人体内重要的“交通枢纽”，会接受从肠道来的营养物质，同时进行解毒、代谢以及分泌胆汁帮助人体消化。

肝不好会给人体带来哪些影响？孙凤霞医生表示，肝主疏泄，调畅情志，可能出现抑郁、急躁、易怒等情绪问题；肝脏器官周围可能出现胁肋胀痛或者闷胀不适等问题；可能会出现食欲下降、恶心、呕吐、腹胀、腹痛、便秘、便溏等消化系统问题；头面部可能出现头痛、头晕、耳鸣、双目干涩等问题；皮肤可能出现黄疸、肝掌、蜘蛛痣等问题；肝脏的阴血不足可能出现抽筋、指甲凹凸不平和竖纹等问题。

孙凤霞医生提示，不良生活习惯会对肝脏健康造成损伤。首先，大量饮酒、嗜吃辛辣可能导致肝火旺。其次，熬夜会使回肝的血量明显减少，同时人体处于能量消耗的状态，能量的来源就是气血，气血消耗也会使肝脏的滋养欠缺。再次，肥胖也是伤肝因素，脂肪性的肝病现已成为最主要的肝病类型。最后，吃变质的食品、不合格的保健品、长期用药或药品叠加也可会伤肝。

“未病先防，既病防变”是中医的养生理念，孙凤霞医生建议大家养生要从日常小事做起，改善饮食结构，规律作息，适当运动，调整情绪，让身体处于健康的状态。