宠物盲盒乱象是无序宠物交易的缩影

近日，据媒体报道，上海嘉定区乐惠路某小区门口发现大量活体宠物盲盒，上百只奶猫奶狗被装在纸箱覆盖的笼子里，瑟瑟发抖、哀嚎不止。

这批宠物盲盒被发现时，已经有不少动物死亡。当地志愿者接到居民举报后赶来救助，目前警方已介入调查。

宠物活体盲盒除了满足部分人的猎奇心理外，并无任何益处。对于被售卖的动物幼崽来说，盲盒是一个生存条件极差的牢笼，它们尚缺乏自我生存能力，在这样的环境中极容易死亡。同时，对于购买盲盒的消费者来说，未通过检疫的活体动物可能携带大量细菌病毒，尤其是部分异宠，对人体健康与环境都有可能造成威胁。

此外，正是由于盲盒的未知性，导致很多商家虽标榜物超所值，但往往是夸大宣传，实际出售的商品多为低价次品。以宠物活体盲盒为例，商家极有可能用患病的、残疾的“星期猫”“星期狗”等代替宣传的名贵品种。这样的行为，违反了消费者权益保障法，既涉嫌虚假、夸大宣传，也是对消费者知情权的无视。

实际上，宠物活体盲盒乱象的出现并非一时。今年5月，就有志愿者在四川中通快递某网点拦截160多个宠物盲盒，里面的宠物多奄奄一息，有的已经死去；随后，苏州浒关青花路中通快递中转站，发现32只装有活体动物的快递盒，仅一只幼犬幸存。

如今，盲盒市场与宠物市场的不断扩大，更加使得不少消费者对宠物活体盲盒产生浓厚兴趣。正是由于这部分市场的存在，才使部分商家迎利而上，急于抓住这个所谓的“风口”，无视道德与法律的规范。

这种将活体宠物装进盲盒售卖的行为，与虐待动物无异，挑战着人类对于保护动物的认知。而从法律层面看，《中华人民共和国邮政法实施细则》第33条明确规定，禁止寄递或者在邮件内夹带各种活的动物。今年5月1日实施的《中华人民共和国动物防疫法》同样规定，经航空、铁路、道路、水路运输动物和动物产品的，托运人托运时应当提供检疫证明；没有检疫证明的，承运人不得承运。

很显然，被随意放进快递盒中的宠物活体，并没有进行过严格妥善的检疫。而面对屡次出现的违反法律的活体动物运输行为，也迫切需要进一步调查与追问：这些快递是如何进入运输链的？快递公司是否尽到了相关责任？

与不断扩大的宠物市场相比，针对宠物活体交易的相关法律法规是不完善的。宠物交易双方责任、检疫规则、运输方式等内容，多散见于不同法条中，并没有十分明晰的规定。法律与法规的缺位，也导致了宠物活体交易的逐渐失控，宠物盲盒乱象才会一再出现。

因此，遏制宠物活体盲盒买卖行为，亟须加强对宠物活体交易的规范，明确买卖双方的责任。对于确实有着宠物活体运输需求的消费者，不能一味否定其需求，如何合法合规地进行活体运输，需要更加明确的规则，以规范逐渐失控的市场。

此外，相关市场监管部门也应及时完善监管规范，明确各部门责任，加强对活体盲盒的监管与处罚力度，既保障消费者的合法权益不受侵犯，也保护好动物的生命健康。