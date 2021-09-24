北京力争5年建成国际消费中心城市

今年7月19日，国务院批准北京等五个城市率先开展国际消费中心城市培育建设。目前，北京已按照商务部总体要求制定印发《北京培育建设国际消费中心城市实施方案》(简称《实施方案》)，全市52个部门、各区政府和经开区管委会协同联动实施“十大专项行动”，稳步推动173项重点任务和111个重点项目高质量落地。

在昨天召开的新闻发布会上，北京市商务局副局长蔡小军表示，根据《实施方案》，北京将坚持市场主导与政府引导相结合，坚持国内消费与国际消费统筹发展，坚持传统消费与新型消费协同促进，坚持消费供给与消费需求两端发力，坚持品质提升与规模发展并举，力争通过5年左右的时间，在国际知名度、消费繁荣度、商业活跃度、到达便利度、消费舒适度、政策引领度等关键指标方面水平显著提升，率先建成具有全球影响力、竞争力和美誉度的国际消费中心城市。

北京在培育建设国际消费中心城市工作中形成“1+6”框架体系，即1个《实施方案》和6个配套文件，配套文件包括工作专班方案、重点项目清单(111项)、重点任务清单(173项)、政策清单(89项)、重点服务企业清单(111家)和监测指标体系(42项具体指标)。

蔡小军介绍，目前111个重点项目已落地6个，包括环球主题公园一期、首开龙湖熙悦天街、西单更新场、首创龙湖丽泽天街、美克洞学馆、金海湖国际会展中心。

173项重点任务已完成6项，王府井等12个传统商圈和长安商场等8家“一店一策”试点企业基本完成升级改造，故宫-王府井-隆福寺“文化金三角”规划方案和前门大栅栏商圈改造提升行动五年计划正抓紧推进，“2021北京网红打卡地评选”活动正式启动。

下一步，北京将加快推动首钢园六工汇综合体、北京工人体育场改造复建、新国展二三期、王府井口岸及市内免税店、大兴国际机场超大型国际消费枢纽和临空经济区国际会展中心等标志性项目建设。

蔡小军表示，北京将加强政策创新，商务领域将于年底前出台14项培育建设国际消费中心城市专项政策，其中首店政策、总部企业发展奖励措施等3项政策已出台，北京消费季活动政策、促进数字贸易高质量发展若干措施、促进商圈发展若干措施拟于近期出台。

重点

十大专项行动推动《实施方案》落地

消费新地标打造行动。依托故宫-王府井-隆福寺“文化金三角”，打造彰显文化时尚魅力的消费地标。将前门大栅栏商圈打造成为以“老字号+国潮”为特色的传统文化消费圈。提升中心城区消费集群国际竞争力。建设城市副中心新型消费圈。布局“多点一区”消费新载体。建设空港型国际消费“双枢纽”。打造京津冀城市群消费联合体。

消费品牌矩阵培育行动。构建“集聚、传承、孵化”全链条培育体系，打造“美食、时尚、绿色”多元化消费品牌。力争到2025年，吸引国内外品牌在京开设首店等3000家以上，“北京老字号”认定总数230家左右，孵化新消费品牌100个以上。

数字消费创新引领行动。整合“新基建、新场景、新供给、新生态”关键要素，全力打造数字消费标杆城市。试点建设智慧商店、智慧街区、智慧商圈。支持智能网联汽车等新型产品研发应用。推进数字人民币应用推广。

文旅消费潜力释放行动。推动建设历史文化名城、“博物馆之城”、“书香京城”，实施“漫步北京”、“畅游京郊”、“点亮北京”计划，累计推出300个北京网红打卡地。

体育消费质量提升行动。抓住冬奥契机，打造全球顶级赛事聚集地和冰雪项目消费目的地。持续扩大“8·8北京体育消费节”品牌影响力，大力发展体育赛事IP。

教育医疗消费能级提升行动。做强“留学北京”品牌。发展“互联网+”健康医疗。开发中医药康养特色旅游资源，扩大老年康养消费供给。

会展消费扩容提质行动。加快补齐设施短板，持续提高中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛等展会论坛的影响力，积极培育数字经济等高精尖领域的展会项目。

现代流通体系优化升级行动。通过完善设施、优化布局、拓展渠道、提升服务多维联动，构建高效畅通的商贸流通体系。

消费环境新高地创建行动。着力优化政策环境、服务环境和监管环境。深入推进“放管服”和营商环境改革。打造有温度的“北京服务”。

消费促进机制协同保障行动。加强组织协调，加强监测评估，加强宣传推广。

亮点

推广“故宫模式” 挖掘城市文化IP资源

北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民介绍，北京将实施“十大专项行动计划”，其中文旅消费潜力释放专项行动计划将通过23项重点任务来推进落实。根据重点任务，北京将推动历史文化名城建设，挖掘城市文化IP资源，推广“故宫模式”，加强历史文化资源活化利用，建设好北京市文化文物单位文创产品开发平台，打造北京文创品牌。同时，北京将培育“红色旅游”品牌，加快红色主题产品开发，打造集参观、教学、培训、体验为一体的全国一流爱国主义教育基地。北京还将建设“书香京城”，推动王府井书店、外文书店等实体书店转型为多功能文化空间，精心打造一批“艺术高峰”作品。

环球主题公园将谋划建设二、三期

北京将深入挖掘北京世界文化遗产、非物质文化遗产、中轴线等优势文化历史资源，高标准运营环球主题公园，谋划建设二、三期工程，打造现代国际化文化旅游消费新地标。聚焦时尚消费商圈、文创产业园区、体育休闲场所、文化旅游体验基地，北京市文旅局将继续举办北京网红打卡地评选，推出300个“北京网红打卡地”，同时加大“北京礼物”开发力度。此外，北京将突出首都核心区老厂区、城市副中心老旧厂房、新首钢地区、门头沟“一线四矿”等工业遗址的保护利用，发展“天宁一号”等一批文化创意产业园、工业博物馆、工业遗址公园，并实施“世界遗产联合推广计划”，打造跨区域“世界遗产”主题旅游产品。

推进健身设施建设 打造“15分钟健身圈”

北京市体育局副局长杨海滨介绍，北京将不断完善全民健身体育设施保障体系，持续建设群众身边的体育健身设施，打造“15分钟健身圈”，解决在哪儿健身问题，不断培育消费人口。

同时，北京将大力促进竞赛表演业发展，带动体育消费，打造全球冰雪运动比赛与休闲的消费目的地。围绕建设国际消费中心城市，体育领域计划重点推进5个重大项目。北京将抓好健走步道和骑行道规划建设，持续推进足球场地设施建设，鼓励利用疏解腾退空间、公园绿地等建设全民健身场地设施，推进健身设施建设。推进实施全民健身战略，不断提高体育人口比例。

引进和举办顶级国际品牌体育赛事

北京将通过引进和举办顶级国际品牌体育赛事，发展赛事经济。在配合冬奥组委办好冬奥测试赛和冬奥盛会的基础上，坚持举办北马、中网以及国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯等国际冰雪品牌赛事。此外，还将鼓励引进高水平商业体育赛事。

同时，将推进实施对新建体育场馆补助政策，引导社会资本投资体育设施建设。持续对职业俱乐部实施奖励政策。重点发展高附加值体育项目，引领时尚体育消费。在大力推动三大球、三小球体育项目推广普及的同时，积极推进马术、击剑、帆船、冰球、极限运动等高附加值体育项目的开展。