德国抗疫新动向：不让孩子成为缺失的一环

据外媒报道，德国总理默克尔日前与各州州长就下一步防疫措施达成决议，除维持社交距离、佩戴口罩等现有防疫规定外，还将采取措施促使更多民众尽快接种新冠疫苗，防范第四波疫情。

图为一名街头艺人与儿童在德国首都柏林玩造肥皂泡游戏（资料照片）。

新华社发（斯特凡·蔡茨摄）

9月23日，处于第四波新冠疫情中的德国在24小时内新增新冠感染病例10696例，专家呼吁高度重视尚未接种疫苗的未成年人的感染问题，强调孩子不能成为抗疫链条中缺失的一环。德国一方面加强学校的日常检测，推出了秋冬季未成年人应对新冠的策略；另一方面开始考虑幼儿接种新冠疫苗的问题。

未成年人感染率居高不下

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）9月23日的数据显示，疫情以来德国14岁以下的未成年人累计感染已达466565例。自2021年8月以来，德国学校和幼儿园报告的疫情次数显著增加，未成年人感染新冠的比例不断升高，已经远高于他们在人口中的比例。第34周（8月23至29日），德国检测出新冠呈阳性的样本中，0至5岁儿童的比例升至8.4%，大约是2020年同期数据（0.8%）的10倍。检测出新冠呈阳性的样本中，14岁以下未成人的比例达到36.5%。

截至9月23日，德国的新冠感染人群中5至19岁年龄组的发病率最高，7天内每10万人中新增病例超过170例。RKI所长威勒教授指出，未接种疫苗的新冠感染者住院的风险是已接种疫苗者的十倍。医院接受治疗的人数在增加，尤其是年轻人，他们中的大多数人还没有接种疫苗。RKI预计，未来儿童和青少年报告的病例和比重将继续增加。假设不采取与人口相关的措施，就每日报告病例而言，第四波的过程可能会大大超过前一波。为即将到来的秋冬季做准备是紧迫而且必要的。

防止幼儿成抗疫薄弱环节

此前，德国联邦议院议员、卫生专家劳特巴赫教授曾指出，德国在保护幼儿免受第四波新冠疫情影响中存在缺失，没有专门针对幼儿园孩子的保护计划。例如，口罩和距离无法强制执行，没有安装空气净化器，也没有全面实行所谓的“棒棒糖”新冠测试等。接下来将面临气温下降的秋冬季节，幼儿园的活动将会集中到室内，而新冠疫苗尚未批准用于12岁以下儿童，孩子们将面临非常高的风险。

面对舆论的质疑，德国政府开始调整防疫政策。实力较强的巴伐利亚州已经开始在幼儿园中采用PCR标准的“棒棒糖”测试。该测试的取样是让孩子们将测试棒放入口中吮吸30秒钟，免除了难受的捅鼻子过程，方便儿童操作。但后续需要送去实验室进行PCR核酸检测，涉及复杂的物流运输，还受实验室核酸检测能力的限制。9月17日，RKI发布了儿童开展PCR混合检测的分析报告，认为如果15至20个孩子一组的话，每周只需要增加约19万至28.5万次PCR检测，按照德国目前的实验室检测能力可以实现这样的目标。

另一方面，德国继续加强在学校里的快速抗原筛查。各联邦州在新学期伊始强化了预防工作，除了继续要求学生上课时戴口罩之外，教师和学生的快速抗原测试从每周两次增加到了三次。以黑森州为例，在新学期的前两周，学校共进行了310万次快速抗原测试，其中约2400例呈阳性，进一步进行 PCR测试后，确认了约1400例阳性结果。不过，在学校的防疫隔离规定方面，德国政府决定适当放宽，原则上不再对整个班级进行隔离。在安装了必要的通风系统，进行定期测试并遵守佩戴口罩要求的前提下，只有受感染学生的“邻座”需要隔离，而且隔离时间从14天缩短到5天。尽管这一举措仍有争议，德国联邦教育部认为，适度限制受影响的人数和时间是正确的做法，可以增加家长和学生们对防疫规则的接受度。

鼓励适合人群接种新冠疫苗

德国联邦卫生部部长施潘说，第四波疫情与此前不同的是人们已经有了可供使用的疫苗，这使得德国可以实行温和的中间路线，采取相应的应对措施。德国常设疫苗接种委员会于8月中旬改变了此前的保守立场，赞同对所有12岁以上青少年接种新冠疫苗。而据RKI的统计，截至9月23日，德国12岁以上的人口中已经有71.3%的人完成了疫苗接种。

另一方面，德国积极鼓励符合条件的人接种新冠疫苗。德国联邦卫生部颁布新条例，规定德国从10月11日起，新冠快速检测原则上自己支付费用，不再免费，无法接种疫苗的人包括12岁以下的儿童除外。由于儿童和孕妇开始接种时间较晚，在2021年12月31日之前，12至17岁的儿童和孕妇每周至少可以进行一次免费测试。

9月22日，RKI更新了秋冬季应对新冠的策略，其中特别强调未成年人感染比例在增加，应该采取更加谨慎的预防措施，学校、家长、雇主以及医疗保健部门都应为此做好准备。其中的建议措施包括：出现呼吸道感染病症的患者应居家检测或隔离；学校可根据资源条件减少班级或学习小组的规模，改善必要的空气净化和整体卫生条件；优先开展12岁以下儿童的PCR混检，坚持学校每周2至3次的抗原筛查等。

此外，德国也在推进幼儿专用的疫苗研发。德国BioNTech公司宣布，将于10月中旬为德国5至11岁的儿童提供专用的新冠疫苗。BioNTech公司正陆续向全球药监机构提交对5至11岁儿童的疫苗研究数据并申请批准该年龄组的疫苗。针对12岁以下儿童的新冠疫苗（和其他疫苗）是一样的，但剂量更少。对于德国920万12岁以下的儿童而言，如果该疫苗顺利获批，那将是这个寒冷冬天里的一个好消息。