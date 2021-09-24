石学敏 一生用心在针灸（走近国医大师（33））

石学敏在国医大师颁奖仪式上。

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人物小传

石学敏，第二届国医大师，1938年生于天津，现任天津中医药大学第一附属医院名誉院长、天津市针灸研究所名誉所长。

他带领团队，主编著作50余部，在国内外学术刊物上发表论文数百篇，长期致力于针灸学术交流和推广，先后赴100余个国家及地区讲学、诊疗，为中医针灸走向世界作出了重要贡献。

今年是石学敏从医的第五十九个年头，已经83岁高龄的他仍然坚持查房、问诊、讲学……日程排得满满的。石学敏多年来致力于研究治疗中风病、认知障碍、吞咽障碍等神经、精神、骨伤等多系统疾病。岁月沧桑，见证着医者仁心。

探索诊疗新途径

1938年，石学敏出生在天津的一个普通农民家庭。1957年考入刚刚建立的天津中医学院（天津中医药大学的前身）。1962年开始行医，1964年，石学敏作为优秀人才被派到北京就读卫生部针灸高级研修班，遍访名师、研习针灸，一生未改。

1968年，石学敏随中国医疗队前往阿尔及利亚。在阿尔及利亚，石学敏凭借良好的医术获得当地民众的认可，有时每天要诊治300多名异国患者，为祖国争得了荣誉，也让世界认识了中医针灸。

70年代初，石学敏谢绝了国外医疗机构的高薪聘请，回到天津。在天津中医药大学第一附属医院，凭借七八个医生、几架老旧的显微镜，石学敏建起了针灸病房，建立了“电生理室”，1985年又建立了针灸心内科的重症监护室。在石学敏的带领下，一个完整的针灸医疗、教学、研究体系渐渐形成了。

回国后，石学敏致力于探索中风病的针灸治疗。他在继承古代医家对中风认识的基础上，基于中医辨病、辨证的理解，探求中风的病因病机，独创了一套新的针刺疗法，探索出中风病治疗新途径。

此后，石学敏以新的针刺法和丹芪偏瘫胶囊为主，配合康复训练、饮食、心理、健康教育等疗法，形成一整套完整、独特规范的中医中药治疗中风病综合治疗方案——石氏中风单元疗法。

石学敏致力于针灸的科学研究，在他的努力下，医院组建了老年病研究室、分子生物学实验室等，推动国内针灸临床科研达到新的水平。

针灸学科在石学敏的带领下，医、教、研等全方面发展、壮大。如今，天津中医药大学附属医院针灸病房已有近1000张病床，每年接诊国内外患者万余人，成为国内重要的针灸临床、教学和科研基地。

全力以赴下苦功

天津中医药大学第一附属医院针灸部病区副主任戴晓矞回忆，自己当年报考天津中医药大学，就是受到石学敏的感召。入学之后，大家最喜欢听石学敏讲课。他经常不按课本来讲，而是拿出一个病，从典籍记载到病机病因再到如何治疗，让人感觉知识立体起来了。

石学敏告诉学生，学好针灸，必须以中医传统理论为基础，同时吸收现代医学科技对于人体的研究成果，要学好必须下苦功夫。

石学敏还经常给学生讲针灸要领：目无外观、手如握虎、心无内慕。石学敏出诊，一上午要看三四十名病人。他一米八多的身高，施针要略微弯腰，由于常年劳累造成腰劳损过度。即使这样，他对待每个病人仍然全力以赴。

石学敏的生活非常简单，也没有什么业余爱好。担任天津中医药大学第一附属医院院长以后，管理、出诊、查房、做课题、讲学……似乎永远在工作中。但不管多忙，石学敏随时都会去病房转一圈。一天中午，医生们刚回到办公室，石学敏走进来说了一句“这针是怎么扎的？”大家立刻从椅子上跳起来，去病房挨个自查。石学敏常说“病房是检验理论的最好场所”。每次跟他查房就是现场教学，配穴是否合理、疗效为何不明显，石学敏会帮学生逐一分析。他带的团队永远保持学习状态。

国家中医针灸临床医学研究中心副主任、天津中医药大学第一附属医院针灸部部长杜宇征是石学敏的学生，他还记得，石学敏不仅随时抽查实操和实验情况，还会提问典籍阅读和理论知识。“别想打马虎眼，那些东西都在他心里，记错一个字他都能听出来。”

生命科学是严肃的，必须有真本事。杜宇征始终记得老师跟自己说的，我们是医生，使命就是治病救人，工作再忙，也不能把这个丢了。

倾囊相授传技艺

随着年纪的增长，石学敏把更多精力放在传承针灸上。

经过大量临床与实验，1986年，石学敏提出了“针刺手法量学”， 科学衡量针刺手法，使传统针刺手法向规范化、剂量化、标准化发展，填补了针灸学发展的空白。

1999年，石学敏当选中国工程院院士。为了推广针灸，石学敏跑遍大江南北的基层医院，提高当地的针灸水平。他开创的独特针刺法学习班已累计有8万多名医生参加学习。每期学习班，石学敏都会亲自授课，倾囊相授、毫无保留。

有一次，一位来自山西某县医院的医生找到素不相识的石学敏，告诉他自己所在的县医院有针灸科，但是没有床位，县里中风患者特别多，想请石学敏去做指导。石学敏二话没说就答应了。年近八旬的石学敏，此后不辞劳苦、多次往返。几年后，这家县医院已经拥有150多张针灸病床。

1986年成为天津第一位中医博士研究生导师后，石学敏先后培养国内博士、硕士近500人，培养国外博士、硕士等80余人。他们大多成为领域里的骨干。

石学敏到过许多国家和地区传播推广中医针灸。《石学敏针灸全集》等10部著作被翻译成英法西等语言出版，成为针灸教材。长期以来，他致力于针灸学术交流和推广，先后赴100余个国家及地区讲学、诊疗，为中医针灸走向世界作出了重要贡献。

2014年，石学敏被授予国医大师称号。他在发表感言时深情地说：“我将以老骥伏枥之志，将国之精粹发扬光大；将医之精华传达于世界；将传道授业作为毕生之追求。我愿意继续为祖国的中医之发展，人才之培养发挥自己的余热。力虽绵薄，志却甚坚。”

石学敏这样说，也这样做。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 14 版）