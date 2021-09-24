让中医药更好造福人类（海外华侨华人畅谈·如何画出最大同心圆）

戴京璋（左二）和同事一起为当地病患诊疗。

王梅（前排左二）和学生在一起。

吴滨江正在为患者诊脉。

杨捷应邀出席第68届联合国大会并发表主题演讲。

中医药是中华文化的瑰宝。近代以来，伴随中国人走向世界的脚步，中医和中医药跨越山海，走进世界多国。面对新冠肺炎疫情大考，中国采用“中西医结合、中西药并用”的抗疫方法，引发世界关注。

近年来，中医和中医药在海外圈粉无数。目前，中医药已传播到196个国家和地区，接受过中医针灸、推拿或气功治疗的人数已达世界总人口的1/3以上。

华侨华人在海外推广中医药文化中扮演着什么角色？中医和中医药在全球战疫中发挥了哪些独特作用？未来，中医药应如何更好地造福人类健康？围绕这些问题，本报记者采访了4位海外中医从业者，请他们畅谈自己的体会。

北京中医药大学德国魁茨汀医院中方院长 戴京璋

不遗余力推动中医药国际化

2002年至今，我受委派到北京中医药大学德国魁茨汀医院担任中方院长。近20年来，我们医院运用中医药为德国及周边国家病人解除病痛；帮助更多海外民众和西医医生了解并学习中医药和中国文化；自2018年起，连续3年主持并成功申报国家中医药国际合作专项——中国—德国中医药中心（魁茨汀）项目……为中医药国际化所做的每一份努力，都让我有满满的成就感。

自去年以来，面对不断反弹的新冠肺炎疫情，我们始终坚持发挥中医药优势，以预防为主，采用煎煮中药防疫汤、教授气功、耳豆贴敷、根据德国民众需求提供中药抗疫处方等多种方式，取得了1年多来住院患者零感染的显著成效。

在海外推广中医药，可以让中医药养生理念和中国几千年的防病治病经验惠及全球：增进各国民众的健康福祉，减轻患者病痛；造福健康事业，助力构建人类健康共同体；促进中医药“一带一路”建设发展，传播中医药文化。但目前，在海外推广中医药面临不少挑战，如政策法规壁垒造成中医药准入障碍、中医师工作许可获取难、部分西医医生等群体对中医药存在严重偏见等。

结合在海外的工作经验，我认为海外中医院建设和中医药传播需要着重做好以下几方面工作：

——以“一个核心、两个坚持、三个方面、四种态度”为基本原则。即以疗效为核心，坚持以中医理论和观念为指导、坚持发挥中医特色与优势，将中医医疗服务、教学与科研三方面全面结合，秉持互相尊重、取长补短、和而不同、融合发展的工作态度。

——加强体系建设。一是政府主导，加强顶层设计，充分开发和利用国内外有效资源，根据不同地区社会、经济、卫生发展水平与需要等方面情况，作出更科学全面的配置与规划，进一步促使各国政府提供更多的政策法规支持；二是以中医院校和科研机构为主体，发挥各自优势，医教研结合，力争取得更多、更可信、更高层次的中医药研究成果，推进更高水平的中医药国际合作，提高中医药在住在国的可信度；三是加强中医药产品的产业链建设，避免企业之间的不合理竞争，规范生产，加强品类互补，在种植、加工、检测、销售、物流等各个环节及标准化建设上下功夫，提高中医药产品科技含量和国际竞争力；四是以专业学会为平台，加强标准化建设，利用现代科技手段，切合实际，不断总结经验，以大数据为基础建立适应国际化发展战略的标准体系；五是建立非学术性中医药国际发展联盟，广泛吸收海内外支持中医药发展的各界人士，共同推动中医药国际化进程的持续稳步发展。

——强化自身建设。中医药界要以“ 海纳百川”的胸怀，互学互助、协同合作，共谋发展。一是要货真价实，始终如一。学习同仁堂百年如一日地恪守“品味虽贵必不敢减物力，炮制虽繁必不敢省人工”的原则，坚持中医“同修仁德，济世养生”的本色，不投机、不跟风、不造假；二是要细节周到，管理精致。全面考虑患者和市场需求，充分显现中医药人文关怀的特点；三是特色鲜明，专注质量。对于浩如烟海的珍贵中医药文化遗产，既要学习与继承，也要弘扬与创新，同时坚持“患者至上，疗效第一”的宗旨，不断提升医疗服务质量。

荷兰莱顿大学生命科学院“莱顿－欧洲中医药与天然产物研究中心”主席 王 梅

为中医药进入欧洲不懈努力

过去30多年间，我在荷兰建立了创新型的植物药研究方向和教学课程，包括中医药的历史文化、植物药质量控制和系统药理学等内容。除此之外，在欧盟开展把中药作为药品或保健品的注册工作、参与和促进建立中医药的欧盟标准、积极推动中欧在中医药文化领域的人文交流，这些也是我多年来不懈努力的方向。

中医药学是一种独具东方特色的治疗方法和医疗理论，是几千年疾病斗争经验与现代科技融合发展的智慧结晶。中医药的多靶点和多组分协同作用的治疗策略，因人而异、整体治疗、辨证施治的治疗方法，对疾病特别是慢性疾病的防治效果显著。中医药在这次抗疫斗争中显示出十足成色，得到世界多国民众的肯定。

中医药是中外人文交流的友好使者。改革开放40多年来，随着中国综合国力不断提升，中医药的国际影响力也越来越大。这一点可以从遍布世界各地的中医药诊所、逐年增长的中药材和中药产品的出口可见一斑。2019年，第72届世界卫生大会审议通过《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）》，首次纳入起源于中医药的传统医学章节，脏腑系统疾病、外感病、八纲证、脏腑证等中医病证名称，成为国际疾病“通用语言”。这是中医药国际化的标志性事件。

在欧洲，中医诊所数量众多，中医药产品的接受度和影响力也越来越大。随之而来的问题是：如何监管好这些产品的质量？我认为，建立行之有效的质量标准，即中医药的欧洲标准，至关重要。其实，欧洲药品质量管理局（EDQM）和成员国主管部门也都意识到了这一问题。因此，EDQM主持的欧洲药典（EP）正在制定中药质量专论，德国药品法典（DAC）也正在制定中药配方颗粒剂的质量专论。从2009年起，我代表荷兰的中医药质量专家，参与和组织了中药进入欧洲药典的工作。目前，已经有80多味中药材质量标准进入了欧洲药典。与DAC合作开展中药配方颗粒质量标准的研究工作也在有序开展。

欧盟严格的药品质量管理标准以及各成员国药品监管政策的差异，是中医药在欧洲推广面对的主要挑战。但是，欧盟成员国药品监管政策的差异，也给中药产品进入欧洲市场提供了空间。中医药产品在欧盟成员国正式注册，是保证产品质量和法律认可的重要途径之一。2012年以来，我们协助几款中国的中医药产品，以欧盟传统植物药身份在欧盟成功注册。

对我而言，目前最重要的事情是教育，即培养欧洲中医药及其它自然医学领域的新一代专业人才。中医药基础研究可以为中医药现代化提供科学支撑。我们需要综合多种学科的研究方法和技术，为中医药多靶点、多功能和非线性的治疗方法提供创新的跨学科视野。此外，我们需要加强产学研合作，让更多的中药产品能够在欧盟成员国注册。这将会使更多的欧洲民众有机会接触并了解中医药文化。

加拿大安大略中医学院院长、世界中医药学会联合会副主席 吴滨江

中医需变得更加通俗易懂

我在海外的行医之路是这样开始的：1990年，先去日本读书和工作了1年；随后，到匈牙利布达佩斯开中医针灸诊所；1993年，移民奥地利维也纳开办中医针灸诊所；1998年，移民到加拿大，在多伦多创办“加拿大安大略中医学院”和“大成国医堂连锁诊所”。

在海外从事中医诊疗和中医教育多年，我最有成就感的3件事是：建院20多年，加拿大安大略中医学院为当地培养出数百名“洋中医”；疫情期间，我们学院为当地社区捐赠了价值不菲的免煎颗粒中药和抗疫香囊；组织师生翻译和发布了“多语种中医抗疫经验全球分享”，包括英、中、法、日、俄、韩、匈牙利语、阿拉伯语、印度语、葡萄牙语10种文本。

加拿大对包括中医药等多元文化很有包容性。中医针灸在加拿大卑诗、安大略、魁北克、阿尔伯塔、纽芬兰5个省份已经立法，受益人数占全国人口总数的88%。越来越多的加拿大各族裔民众喜爱和接受中医针灸。

疫情前，中医针灸在海外的发展，以争取中医针灸立法、开展中医针灸教育、进行中医针灸临床治疗为主。疫情发生后，加拿大的西医（家庭医生）基本上都是电话咨询和线上开处方，而中医针灸师们必须面对面地对患者进行切脉、望舌和针灸，工作在临床第一线。中医针灸在治疗新冠病毒肺炎后遗症方面效果显著，吸引了许多患者前来就诊。在教育方面，最近，加拿大联邦层面加快了对中医针灸教育机构认证工作的进程。

尽管如此，中医和中医药在海外推广仍面临重重挑战，主要包括文化差异、法律保护等方面。

在跨文化交流方面，因为中医的技术背景包含在独具东方特色的认识论中，在西方现代科学占主导地位的大背景下，难以向非中国受众正确解释和传达中医药的核心特征，这成为在海外推广中医所有问题的症结。因此，中医应与时俱进，超越中国文化解释的语境，致力于与住在国独特的文化环境慢慢融合。简而言之，中医需变得更加通俗易懂并直接可学。此外，中医还应建立一套更容易被国际社会接受的标准体系，以此消除西方社会的中医学神秘主义论调。

争取中医针灸在住在国立法，是行业成熟的重要标志。自上世纪末以来，美国、澳大利亚、加拿大等国相继对中医针灸立法。预计未来会有更多国家对中医针灸立法。

今后，海外中医从业者可以通过以下方式推广中医文化：一是加大中医针灸的科普宣传力度，将艰涩难懂的中医理论用简明通俗的语言进行宣教，同时借助短视频等新媒体平台，让更多年轻人了解并爱上中医文化；二是创新中医人才培养模式，培养更多跨文化背景的中医人才。

美国北大医疗中心院长、美国加州针灸中医师公会第一副会长 杨 捷

推动中医药复方萃取现代化

“作为一个医生，不可以拒绝任何可以治病的知识，你将来有机会一定要多了解中医。”时至今日，我依然铭记身为医生的母亲的教诲。

改革开放初期，我只身赴美发展。为了在海外立足，我刻苦学习，先后考取了加州针灸中医师执照和东方医学博士学位。后来，我加入加州针灸中医师公会，为推广中医针灸奔走多年。

经过多年的临床实践，我认为，虽然西方的疾病诊断技术比较先进，但确诊后，西医常常会出现没有有效药物改善和治疗疾病的情况。现有的西药大多有较强的副作用，长期服用会对人体脏器造成不同程度的损害。中医药相对副作用较少，但多数人认为中药疗效慢，传统煎制中草药比较麻烦，味道难以接受。要想提高中药的疗效和中药的吸收率，中药配方的提取方式必须改进。

中医药复方萃取现代化是中医药未来的重要发展方向。上世纪80年代初，我先后成立美国北大医疗中心和美国盛元鸿生物医药公司，率领30多名医药研究人员组成科研团队，潜心钻研天然医药复方萃取制剂。

30多年来，我和我的研究团队，秉承着弘扬中华医药文化的使命，“取之天然，去芜存菁”，至今已取得30余项科研成果。其中，治疗心血管疾病的复方草药萃取制剂及其萃取工艺于2006年获得美国国家专利。这是美国专利局经过严格而漫长的审核后，首次认可复方草药萃取制剂治疗心血管疾病的疗效。

2003年，我曾在美国参与抗击“非典”。新冠肺炎疫情在美国发生后，我又将中医抗疫经验派上了用场：耐心接听很多在美华侨华人的求助电话、热心回应多个留学生家长群的防疫咨询、为伊朗裔美籍友人修复新冠肺炎感染后遗症……

在应对新冠肺炎这种突发性传染病时，由于缺乏疫苗和特效药物，西医治疗存在巨大空白，而中医药借助数千年形成的疫病诊疗体系，有效填补了这个空白。高水平的中西结合救治方法，可以最大限度地减缓疫情发展，最大程度地保全患者生命。此次疫情期间，我们通过中医药已治愈了数百名新冠肺炎后遗症患者。

中医药的生命就是疗效。我们在治疗过程中坚持“以检验为参考，以疗效为标准”，更重视病患自身在恢复过程中的感受。我们今天提倡的“专病专药”，和中医的“辨证论治”是一脉相承的。“辨证”是指对疾病病因和病程作深入的分析，“论治”则是抓住疾病最根本的问题精准施治。

大量的临床实践证明，天然植物药拥有极大的优势。千百年来，中医药拥有极其丰富的诊疗经验。我们要在保持和发扬中医药优点的前提下，充分运用多学科知识，研究论证中医药诊治的内在规律及治疗过程中人体微观世界的变化，实现复方草药的“黑箱解密”，突破制约中医药发展的瓶颈。

（图片均由受访者提供）