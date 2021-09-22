山东大学齐鲁医院举办“爱心奉献 志愿同行”志愿服务推广活动

在第七个世界骨髓捐献者日来临之际，2021年9月19日在山东大学齐鲁医院举办“爱心奉献 志愿同行”志愿服务推广活动。活动以社会主义核心价值观为引领，宣传造血干细胞捐献者无私奉献的精神，推进志愿服务事业的发展。捐献者代表、山东省志愿者行动指导中心、山东省青年志愿者协会、山东省卫生健康委员会、山东省红十字会、山东大学团委、山东大学齐鲁医院、济南市红十字会、青岛市市北区红十字会相关负责人以及齐鲁医院一脉同源红十字志愿服务队的工作人员参会。

林亚杰向各位参会者的到来表示热烈欢迎，向各位捐献者、志愿者表示衷心的感谢。他指出，山东大学齐鲁医院作为首批委省共建国家区域医疗中心牵头和主体建设单位，不断改善就医环境，提升患者满意度。自今年9月，医院将在门诊开展“暖医行动”，发动全院职工弘扬志愿精神，开展志愿服务，重点关注老年人、幼儿等特别需要关爱的就医群体的就医体验，切实提升门诊服务质量。

刘文罗表示，捐献造血干细胞不仅挽救了血液病患者，也给无数即将破碎的家庭带去新的希望。山东大学齐鲁医院作为中华骨髓库定点采集医院，为更好的服务于捐献者和捐献者家属做出了山东特色和全国标杆。实现捐献采集全程陪同服务，为捐献者开启了“温暖绿色通道”。今年9月1日山东大学齐鲁医院第100例造血干细胞捐献者完成捐献，一百例不仅仅是一个数字，更体现了一种自愿无偿、高尚利他的捐献精神和奉献爱心、挽救生命的社会风尚，这一数字也是对服务队志愿者们无私奉献的肯定，是对山东大学齐鲁医院“博施济众、广智求真”医院精神的实践。

董来东对齐鲁志愿服务联盟的工作做了汇报。齐鲁志愿服务联盟成立于2013年，先后成立9支志愿服务队伍，依托山东大学齐鲁医院的优质医疗资源为服务基础，不断吸收社会各界爱心人士加入，现有线上志愿者3000余人。

服务联盟践行“自愿、无偿、仁爱”的服务理念，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以“关爱社会弱势群体、促进人民心身健康”为宗旨，积极开展健康知识普及、就医向导、疾病咨询、公益捐献宣传等社会公益活动。截至2021年9月19日开展公益讲堂176次，核心志愿者交流培训300余人，服务联盟的标志服装“蓝马甲”已成为志愿服务的亮丽风景线。

党建引领，志愿随行。服务联盟召集青年志愿者在早6:00先于工作人员到岗，晚6:00服务好最后一位门诊患者。在门诊区域各楼层成立志愿者、党员服务站，为患者及时进行疏导、答疑，提供热情的便民服务，加快就诊流程。更是作为中间力量，缓解医患矛盾，增加患者对医院的信任。

成绩的取得是志愿者辛勤付出的结果，让我们携手同行，共创志愿服务的美好明天，同时也欢迎社会各界爱心人士、爱心团体积极加入志愿服务组织。

济南退伍军人张绍杰作为造血干细胞捐献者代表做了感想发言。入伍时铮铮铁骨担使命，退伍后捐献造干救他人。

在活动现场，山东大学齐鲁医院“暖医工程”开始启动倡议。“愿”是初心，是爱心善意与责任担当。山东大学齐鲁医院造血干细胞采集突破100例，是齐鲁造血干细胞捐献事业发展的一个重要里程碑。这不是一个普通的数字，这是100个生命，是100个家庭，是100颗种子，更是百分百的希望。造血干细胞捐献和志愿者服务是护佑生命和健康的公益事业，体现了一种自愿无偿、高尚利他的捐献精神和爱心奉献的社会风尚，是对“人道、博爱、奉献”红十字精神的生动诠释。 （张会生）