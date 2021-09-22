福建：科技助力打赢疫情防控歼灭战

对于福建人民来说，今年的中秋节不同寻常。

面对来势汹汹的疫情，该省广大科技工作者积极响应福建省委省政府的号召，坚持“人民至上、生命至上”，舍小家顾大家，坚守在抗击疫情的各个岗位，或是身在一线直面疫情，或是在需要的地方推进工作、解决问题，奋力发挥科技人的职责作用，为这场疫情防控歼灭战提供更多科技力量支撑。

应急启动一批科研攻关项目

福建省科技厅于9月13日发布新冠病毒防治技术与产品应急攻关和冷链物流新冠病毒消杀科研攻关（第三阶段）定向项目申报指南，加快立项支持临床救治技术研究、新冠病毒检测产品研发、紫外光催化复合消杀机科研成果验证及推广示范等一批应急科研攻关项目。

同时，省科技厅迅速支持一批预防与治疗药物、检测仪器设备及试剂、大规模筛查管理系统、中医药应用、预防效果评价等研究项目。继续抓紧推进该省疫苗研发的临床试验、预分装冻干型超敏新冠病毒核酸检测试剂的评估验证等重点项目，加快推动疫情防控技术研发，为早日歼灭疫情提供强大的科技支撑。

与此同时，强化省应对新冠肺炎疫情科研攻关专班职能，新设置了新冠病毒冷链消杀组、新冠病毒疫苗组、新冠病毒检测产品组、临床救治技术保障组、科研成果推介对接组等7个小组，并抽调部分相关领域的科研人员充实专班成员。

加紧协调一批疫情防控科研成果紧急应用

此前，通过省科技部门统筹推动，该省在新冠病毒防治技术与产品应急攻关等方面相继取得一些关键成果。面对突如其来的疫情，福建省科技厅加紧统筹协调，推动一批疫情防控科研成果紧急投入应用。

目前，已有“安可智慧消毒测温机器人”在莆田指挥部驻地投入使用；“便携超快深紫外LED杀毒仪”正加紧赶制，将于9月25日前后投入使用；“一站式新型冠状病毒‘急’时诊断系统”设备及技术人员已准备就绪，等省卫健委同意后投入紧急使用；金龙汽车“冷藏车消杀系统”已研发完成，目前有4台在福州、漳州疾控中心进行使用。

另外，由该省研发的全国首台紫外光催化物理消杀机，现正加快推进该款设备在冷链监管集中仓、口岸等重点场所的推广应用，确保年底在全省推广应用40台以上。

开展疫情模拟预测分析、服务保障等支撑工作

“模拟预测疫情发展趋势，可为疫情防控决策提供重要参考。”据福建省科技厅相关负责人介绍，该省组织厦门大学公共卫生学院专家团队，运用传染病模型预测方法和疫情报告最新数据，持续跟踪分析、模拟预测全省疫情发展趋势，实行每日一报制度，向省综合协调组和莆田一线指挥部报送分析预测结果，为全省疫情防控决策提供参考。

同时，组建暖心助企志愿服务队伍，从厅机关选派7位同志，定期到中小企业服务中心提供服务，积极与非公企业党组织书记进行直接沟通联系，推动相关强企惠企政策落地见效。在疫情期间，帮助非公企业渡过难关、实现高质量发展。

在厦门，市科技局紧急部署安排下沉一线防控疫情工作，全市科技系统党员干部踊跃报名，逆行出征。目前，已有75名同志分别下沉服务同安区洪塘镇、思明区、翔安区凤翔街道、集美区杏南路、海沧区远东之星隔离酒店等抗疫一线。

在漳州，市科技局党员干部们主动到一线报到，中秋节日坚守工作岗位，全力支援疫情防控工作。同时，积极动员高新技术企业奉献爱心、共抗疫情。截至目前，已有东方科技集团（漳州）有限公司捐赠额温枪200支，热成像测温系统1套；福建省梦娇兰日用化学品有限公司捐赠100件小浣熊抑菌洗手液和小浣熊酒精湿巾等防疫物资价值4.82万元；福建卡尔顿食品有限公司捐赠食品价值10万元；福建康之味食品工业有限公司捐赠盐典饮料250箱及片仔癀凉茶150箱。

（科技日报福州9月21日电）