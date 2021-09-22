新疆哈密瓜的东游“家谱”

从哈密瓜的唯一产区，到距离国内主要消费市场较远的产区之一，新疆哈密瓜销售历经怎样的变迁，又呈现哪些新动向？一对爷孙俩接力卖瓜的经历，或许能给出答案。

“水果大王”的遗憾

1982年7月的一天。30多岁的马合木提·买提热木乘毛驴车，花2个小时从村里到新疆鄯善县，又换上绿皮火车，从吐鲁番赶往广州，花费了近一周的时间。

他用“人肉”带货的方式，将一颗哈密瓜从家乡一路背到了广州。到达当晚，马合木提和广东的朋友们分享了这个瓜。

自此以后，哈密瓜的风味常被朋友们挂念，每次见面都问：“什么时候回新疆？从新疆返程时告诉我，我去火车站接你！”朋友们盼着再吃到哈密瓜。

那时，马合木提在广州批发家乡特产。哈密瓜和葡萄，是他家乡新疆吐鲁番最重要的两种特产，葡萄可以晾晒成葡萄干，哈密瓜却只能鲜食。

尽管当时广州市面上哈密瓜极少，价格昂贵，但马合木提从不敢成规模销售哈密瓜，只能主营葡萄干。受制于当时交通运输条件，哈密瓜长途运输货损严重，难出远门。

历经40多年的耕耘，如今，马合木提的葡萄干生意在家乡数一数二，老人及儿子是吐鲁番重要的“水果大王”。退居二线的老人，却始终有一个心愿未了：把哈密瓜卖到更远的地方。直到去年，长孙阿地力江·阿卜杜力完成了他的心愿。

电商！年轻一代的秘诀

留学日本的阿地力江记得，2019年初，他在日本的超市里看到一颗4斤重的哈密瓜。瓜的外观近乎完美，且每颗瓜竟然一个模样，但一看价格，1000多元人民币，他当时惊呆了！

2020年3月，阿地力江和叔叔艾可热木·买合木提合作，在某电商平台开了一家鲜果店铺。在日本的阿地力江负责店铺运营，在新疆的叔叔负责采购发货。

业绩出乎意料。仅凭哈密瓜一个单品，他们的鲜果店铺成为2020年度平台哈密瓜销售前三名店铺，日发货平均6000单、近30吨哈密瓜。

他们有秘诀。领先同行的运营、物流速度，抵消了新疆与东部市场超长运距的弊端。

每天下午，阿地力江通过当日平台的销售及访客情况，预估第二天货量，给在新疆各地瓜田一线采收的叔叔提订单。当晚，叔叔将订单分解到各个种植合作社。第二天一早，合作社甄选哈密瓜。中午，新瓜运至乌鲁木齐中转仓，哈密瓜在此完成打包、封装。

当天17时左右，以千件计的哈密瓜搭乘物流货车，从乌鲁木齐中转仓转运至乌鲁木齐机场。借助空运，最长不过48小时，国内顾客就能收到哈密瓜，而距离哈密瓜从地里摘出，不超过60个小时。

留日归来服务家乡

2021年5月，留学日本的阿地力江大学毕业。第二天，他被爷爷“勒令”回国。回新疆的第二天，他发现爷爷已为他租好办公室。老人的要求很明确，把从日本带回来的生意经，用好。

“爷爷给我说过，在国外学会了本事，一定要回到家乡，这里是我的根。”阿地力江说。

后台数据显示，阿地力江店铺的顾客，以长三角和珠三角顾客居多，回购的老顾客超过半数。

“其实不是我做得好，是新疆的哈密瓜太甜了。”阿地力江很谦虚，但阅历丰富的马合木提清楚，关键在于，传统农业正被新的电商改变。

（新华社乌鲁木齐电 记者李志浩 阿曼）