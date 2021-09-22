让“中国饭碗”成色更足（声音）

张务锋

深入推进优质粮食工程，加快粮食产业高质量发展，是全面落实国家粮食安全战略和乡村振兴战略的重大举措

保障粮食安全是一个永恒的课题，任何时候都不能放松。习近平总书记深刻指出：“解决好十几亿人口的吃饭问题，始终是我们党治国理政的头等大事。”我们要用心领会落实，牢牢把住粮食安全主动权，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中，装更多更好的中国粮，让“中国饭碗”成色更足。

深入推进优质粮食工程，加快粮食产业高质量发展，是全面落实国家粮食安全战略和乡村振兴战略的重大举措，有利于树立优粮优价导向，促进农村一二三产业融合发展，提高农民种粮和地方党政抓粮“两个积极性”；是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，增强粮食产业链供应链韧性，在更高层次上保障国家粮食安全的现实需要；是提高粮食产业综合效益和竞争力，巩固拓展脱贫攻坚成果、助推乡村产业振兴的有效路径。

产业强、粮食安、农民富。要通过实施优质粮食工程，深化农业供给侧结构性改革，坚持增产与提质并重，落实“藏粮于地、藏粮于技”，抓住种子和耕地两大要害，积极扶持新型农业经营主体，促进小农户和现代农业发展有效衔接，从而带动粮食种植方式从传统向现代的转变，粮食生产经营从粗放向集约的转变，粮食产业发展从链短低效向优质高效的转变，夯实粮食安全基础。要构建紧密利益联结机制，让农民更多更好地分享粮食产业增值收益，拓展农民增收空间，增加种粮群众获得感。

打造优质粮食工程升级版。乡村振兴，产业振兴是重中之重；乡村产业振兴，粮食产业高质量发展至关重要。要抓好“粮头食尾”和“农头工尾”，推动产业链、价值链、供应链“三链协同”，实施优粮优产、优购、优储、优加、优销“五优联动”，做好粮食绿色仓储、粮食品种品质品牌、粮食质量追溯、粮食机械装备、粮食应急保障能力、粮食节约减损健康消费“六大提升行动”，促进粮食“产购储加销”协同联动，推动形成从原粮到成品、产区到销区、田间到餐桌的“大粮食”“大产业”和“大市场”“大流通”，着力建设现代化粮食产业体系。

坚持有效市场和有为政府有机结合。完善粮食市场体系，办好中国粮食交易大会，畅通供需对接渠道，提高供给体系对国内需求的适配性。深化粮食收储制度改革，完善粮食最低收购价政策，鼓励多元主体参与市场化收购。支持有条件的地方以市、县或者产业链、产业带为单位整体谋划推进优质粮食工程，促进链条延伸、产业融合。提升粮食收储调控能力，精准安排政策性粮食销售，保持粮食市场平稳运行。加强粮食安全依法治理，贯彻新修订的《粮食流通管理条例》，认真落实《反食品浪费法》，着力推动“大国粮仓”强监管，强化粮食损失浪费全链条管控。

推广典型、示范引领并因地制宜、走深走实。鼓励借鉴安徽阜南经验，发挥龙头骨干企业带动作用和产业园区载体作用，实施建链、补链、强链，培育支持粮食产业集约集聚集群发展。积极推广从仓储环节入手、向两端发力的浙江湖州经验，全面优化提升，实现农民增收、企业受益、消费者得实惠。学习优势产区强化品牌带动、标准引领，深度开发“原字号”的做法，促进粮食产业创新发展、转型升级、提质增效。

——国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋在全国深入推进优质粮食工程加快粮食产业高质量发展第二次现场经验交流会上说

（本报记者 杜海涛采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 07 版）