老年大学惠及更多老年人（消费视窗·加快培育新型消费①）

江西南昌市西湖区老年大学面向全区老年人招生，目前开设声乐、器乐、书法、国画、舞蹈等35个班级，老年学员在这里学到知识、收获快乐。图为老年学员在练习工笔画。

马 悦摄

数据来源：全国老龄协会

制图：沈亦伶

当前，我国经济已进入高质量发展阶段，消费对经济增长基础性作用不断增强，文化、健康、旅游等新型消费热点纷纷涌现，焕发勃勃生机。

“十四五”规划纲要要求“培育新型消费”。今年3月，国家发改委、商务部等28个部门联合印发《加快培育新型消费实施方案》。加快培育新型消费，不仅有利于满足人民日益增长的美好生活需要，也有利于促进相关产业转型升级。近日，记者聚焦老年大学、健身消费、文化馆博物馆消费等新型消费热点，采访相关消费者、从业人员、专家等，探讨如何促进新型消费健康发展。

——编 者

莫道桑榆晚，为霞尚满天。如今，越来越多老年人不再单纯满足于“老有所养”，开始更多地追求“老有所学”“老有所乐”。老年大学受到老年朋友广泛关注，成为新型消费热点之一。

老年教育需求热

培养兴趣、陶冶情操，越来越多老年人舍得掏钱学习充电

60岁以后如何化妆？室内养花怎么打理？如何安全结伴旅行？烘焙、冲咖啡有哪些技巧……时代在变，老年人的需求也在变。

“我们愿意为优质教学内容买单。”家住北京呼家楼社区的戴阿姨今年60岁，刚刚办完退休手续，就打算进老年大学学习：一周两次瑜伽课、一节油画写生课，每周花费570元。“上学有成本，但能满足兴趣爱好，值！”

从上世纪八九十年代开始，老年大学在各地兴起。全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶介绍，过去一些政府部门、社会组织开办了具有福利性、普惠性的老年大学，为推动老年教育发展做出了积极贡献。现在，随着老年人口增加和市场需求不断扩大，更多社会力量开始创办市场化的老年大学，为老年人提供更加专业化、个性化、定制化的教育培训服务，教学内容延展至文体娱乐、健康养生、科学技术等不同领域。

“‘执杖行走’该注意什么？”在国家开放大学北京老年大学秋季课程招生现场，接待报名咨询的仲老师正为学员介绍：“目前，老年人‘执杖行走’风靡全球，授课老师都是越野行走专业教练员，非常适合热爱运动的老年朋友。”

除了“执杖行走”，受欢迎的还有中老年模特课，虽然每期学费达1200元，但报名依然火热。“比起价格，现在的老年人更看重性价比，看重品质。”仲老师表示。

吴玉韶介绍，第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口为26402万人，占总人口的18.7%，其中65岁及以上人口为19064万人，占总人口的13.5%。养老消费由生活必需型向发展型、参与型、享受型转变。越来越多的老年人愿意在培养兴趣爱好、陶冶情操上加大投入，老年教育市场潜力巨大。

越剧、声乐、模特……浙江宁波市南山老年疗养院老年大学教学点不时传出老人们的笑声与歌声。“我们配有声乐教室、舞蹈教室、多媒体教室等现代化的教学空间，还充分发挥院内社工特长，提供书法、烘焙、趣味手工等兴趣培训活动，满足老年人对多样化课程的需求。”南山老年疗养院副院长朱蕾说。

优化布局增供给

老年大学进社区，“一座难求”有效缓解

2分钟内所有课程全部报满，网络报名页面瞬间点击量峰值高达1.3万多次！

一到开学季，山西老年大学就会出现火爆的报名情形，报名人数还在逐年增加。

“报名的人太多了，最后没报上。”想起几年前报名山西老年大学的情景，山西太原居民梁爱梅仍然印象深刻。“社区有文化活动场地，能不能利用社区资源就近设置教学点？”梁爱梅联合社区向山西老年大学提出建议。与此同时，为缓解老年大学“一座难求”局面，山西老年大学也在寻找突破口，考虑与社区合作，让老年人在家门口上学。

经过多次沟通和共同努力，山西老年大学第一个社区教学点——太原市西岸社区教学点在2019年正式挂牌成立。“教学点的成立不仅方便了老年人就近入学，也带动社区文化服务水平和精神文明建设上了一个台阶。”西岸社区居委会主任刘海霞说。

“老年大学进社区是个值得推广的好模式。”腾讯研究院高级研究员陆诗雨认为，老年大学是老年人学习的场所，也是社交、娱乐与生活的场所。通过老年教育，以课会友、学习技能、连接社会，不仅可以满足老年人对陪伴的情感需求，也能再次挖掘自身价值，为老年生活增添新活力。让老年大学走进社区，将教育与生活紧密联系，不仅可以缓解老年人上学难的问题，也可以让老年大学成为服务老年群体情感与教育需求的多功能平台。

据全国老龄办统计，全国现有老年大学（学校）70951所（不含远程教育机构），在校注册老年学员1088.2万人（不含网络学员）。有远程教育学校6215所，远程教育教学点36011个，远程教育注册学员共计340.3万人。

与规模庞大的老年人口和旺盛的老年教育需求相比，老年大学供给仍需跟上。

宁波江北区探索扩大老年教育供给，出台《关于江北老年教育发展的实施办法》，建立区—街道（镇）—社区（村）三级老年教育网络体系，提高老年大学的办学率、入学率和老年教育的普及率。目前，江北区已建立4所区级老年大学，8所街道（镇）老年大学分校，92个村（社区、机构）老年大学教学点，累计招收老年大学学员4.8万余人次。

随着参与主体不断增加，老年教育正从单纯依靠政府部门投入向政府部门、社会组织、市场机构多主体合力共建转变。

目前，山西老年大学已经联合政府部门、社区和高等院校等创办了5所分校和1个教学点，成立了山西财经大学和中北大学2处教学指导基地。下一步，将成立省城老年教育联盟、省城老年艺术联盟，加强与社会组织、专业机构、高校、文化体育科技单位等社会力量的合作与资源整合，进一步拓展教学场地、壮大师资力量、完善课程体系，让更多老年人在学乐有为中增强获得感。

技术赋能强体验

线上线下相融合，混合教学模式渐成发展趋势

学习工具从书本、笔变为在微信群里转发课件，线上对话教学更便捷。在北京一家大型事业单位所属老年大学工作近20年，李晓婷对老年大学教学变化深有感触。

2020年以来，因疫情防控需要，老年大学改为线上授课，视频远程听课，电子邮箱或微信提交作业。李晓婷说，现在专为老年人学习开发的网络教学课件越来越多，操作也越来越简单、方便。

随着互联网技术普及应用，线上教学渐成新趋势，不少地区开始探索整合教育、文化、科技等多方资源，通过互联网、数字电视、远程教育平台等渠道，搭建“共建、共享、共管”线上开放平台，让教育资源惠及更多老年人。

北京朝阳区安贞街道社区建设办公室的初鑫月这几天正忙着“社区云学院”APP项目测试。这个嫁接在“贞心365”上的线上学习平台，专门开设了老年大学板块，依托社区内的学校、医院、银行等公益讲座资源，开设线上授课。

山西老年大学依托学校网站开办了“指尖上的老年大学”，将学校25门精品课程开发成3000节“15分钟微课”，面向全省老年人开放。“今年又增加了工笔花鸟基础、篆书篆刻两门精品课程微课录制，进一步丰富课程内容。”山西老年大学教务部部长史慧玲介绍。

宁波市正积极探索技术赋能老年教育的新路径，持续推进终身教育灵活开放。江北区积极打造“空中课堂”，在“乐学江北”和“江北长青”等微信公众号上推出线上课堂。同时，与华数电视合作，推出“智慧教育”课程，让老年人打开电视就能上课。

“线上教学是老年教育的有益补充，但不能完全替代线下，线上线下相融合的混合教学模式将是大势所趋。”陆诗雨认为，要根据课程特点、老年人接受程度等因素，统筹安排线上、线下教学设置，实现优势互补。此外，老年大学建设中要提高技术应用意识，用技术赋能提升老年大学服务和管理水平。

去年，山东东营市老年大学在全国率先建成全系统链5G智慧校园信息化平台，通过5类智慧化场景，APP、微信端、PC端联动搭建起横向到边、纵向到底的管理服务体系，老年学员通过一部手机即可完成报名选课、文体活动、志愿服务、健康管理的全流程信息化定制，学校通过一个平台，可实现校园全方位高效管理。

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 19 版）