北京曼巴给藏族同胞送健康

8月20日，中国留学人才发展基金会大骨节病公益项目2021年第二批来京治疗的8位患者顺利结束手术和康复治疗，出院返乡。

林剑浩（左二）与医疗团队正在为来自洛隆的大骨节病患者诊治。

来京治疗的藏族同胞在参观天安门广场时兴奋不已。

2020年9月，中国留学人才发展基金会理事长曹卫洲（左三）带队前往洛隆县，调研存量大骨节病患者，并了解已完成手术患者的恢复情况。

大骨节病是一种地方性、慢性、多发性、变形性骨关节病。西藏自治区昌都市洛隆县是大骨节病重灾区，生活在这里的不少群众长期饱受大骨节病折磨，不仅严重影响劳动能力，甚至连正常行走都是奢望——重症大骨节病患者需要常年依靠拐杖、轮椅生活。

2015年，一次在昌都地区的义诊活动，让留美海归、北京大学人民医院骨关节科主任林剑浩受到了深深的震动——一些大骨节病患者情况严重，但当地却不具备诊治条件。从此，西藏的大骨节病患者成了他心中的一份牵挂，一份执念。在中国留学人才发展基金会的支持下，洛隆县更多的大骨节病患者有了去北京做手术的机会。

病房里的团聚

8月20日，中国留学人才发展基金会大骨节病公益项目2021年第二批来京治疗的8名患者顺利结束手术和康复治疗，出院返乡。

此批来京治疗的患者共有19名，林剑浩是项目总负责人。在北京大学人民医院骨关节科的大力支持与配合下，所有患者手术均已顺利完成。返回西藏前，大骨节病患者与家属还乘车参观了天安门广场，他们脸上洋溢着激动与幸福的笑容。

大骨节病公益项目从2018年9月开始调研筹划，中国留学人才发展基金会组织工作队先后7次赴藏，在林剑浩团队往期工作的基础上，深入昌都市洛隆县进行实地调研，了解患者数量和患病程度，与当地县委、县政府及卫健委等相关部门沟通协商，争取他们对项目的支持，制定项目实施方案，为项目的实施做好充分准备。

在洛隆县，俄加卡、阿朗措姆夫妻俩如今行走自如，干起农活来手脚麻利，若是退回到一年多以前，这是夫妻俩连想也不敢想的事情。

阿朗措姆患有严重的大骨节病，需要人搀扶才能行走；俄加卡则时常感到关节疼痛，无法外出工作。两口子同时患病，严重影响了家庭收入，一方面家中无法承担两人的手术费用，另一方面如果只给一人做手术，又无法彻底改变家庭现状。2020年8月，经多方讨论，基金会决定同时为夫妻俩进行左侧膝关节置换手术。

“费用我们全包，你一分钱不用出。”工作人员对夫妻俩说，彻底打消了他们对费用的顾虑。

手术后，夫妻二人都恢复得很好，俄加卡刚刚能下地走路便迫不及待地来到了妻子的病房，他们对基金会的工作人员说：“这次病房里的团聚是我们新生活的开始。”

从观望到欣然报名

“明天我还要再飞昌都，这次就在北京待两天。”在北京大学人民医院见到林剑浩的时候，他刚从西藏返回，为了参加在天津召开的国家组织人工关节集中带量采购申报信息公开大会。会议一结束，他就又要回到西藏。从2015年夏天至今，他已经往西藏飞了30多次，带领团队累计义诊3500余人。

作为一名外科专家，无法在当地为病患实施手术，这刺痛了林剑浩的心。从2016年开始筹划，一年多之后，林剑浩与留德海归、北京大学人民医院骨关节科主任医师李虎一道，自费前往昌都的八宿县，进一步了解当地情况，为患者进行义诊筛查，并试图找到大骨节病的病因。

根据国家卫健委发布的《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，大骨节病病区县数379个，已消除县379个，现症病人17.8万人。林剑浩告诉记者，目前来看，关于大骨节病的发病原因还没有一个确切的说法，地理环境、生活条件、饮食结构和生活卫生习惯都有可能是造成大骨节病的原因，接下来要着重解决现有病例的治疗。

“2019年，中国留学人才发展基金会在关键节点上给我们提供了支持，帮助我们打开了新局面。”林剑浩说。

然而，在大骨节病公益项目实施初期，不少藏族同胞持观望态度，不敢轻易接受手术。通过前几批项目的有效实施、看到同乡通过手术消除了病痛后，当地患病群众才开始踊跃报名参加项目，要求进行手术治疗。“从观望到欣然报名参加项目、接受手术，患者在思想上有了巨大转变，这也是我们项目的重要意义所在。”中国留学人才发展基金会理事长曹卫洲说。

有效整合留学人才资源

截至目前，中国留学人才发展基金会大骨节病公益项目共投入资金近320万元，为105名藏族大骨节病患者提供了146例膝、髋关节置换手术及康复治疗。

项目自设立之日起，便组建了一支以留学人员为代表的医疗专家队伍，他们分别来自北京大学人民医院、积水潭医院、协和医院、中国人民解放军总医院第八医学中心（309医院）等国内知名三甲医院。海归医疗专家为该项目的成功实施提供了强有力的技术保障。

去年，大骨节病公益项目开展了“师带徒”配套项目，通过一对一指导，大力培养当地医生，同时积极推动当地医院手术室的改建和完善。通过一系列努力，已基本形成“病情复杂患者来京治疗、病情较轻患者在当地治疗”的局面。

就在9月初，中国留学人才发展基金会与西藏自治区卫健委、北京援藏指挥部共同主办的“西藏大骨节病临床诊疗专家共识研讨会”在北京召开，形成的《西藏地区大骨节病临床诊疗规范专家共识》，将用于指导西藏各级医疗机构，科学开展大骨节病诊疗工作。

去年11月，工作队前往洛隆县回访，远远地便看到俄加卡、阿朗措姆夫妻俩张开双臂走来，热情相迎。阿朗措姆说，自己现在不仅能走路，还能做家务、养牦牛，将家中事务打理得井井有条，俄加卡因此能在硕督镇安心陪孩子上学。俄加卡走起路来稳稳当当，丝毫看不出往日饱受关节疼痛折磨的痕迹。“家里的生活越来越好了！”夫妻俩开心地说，眼角的笑意藏不住。

“目前，大骨节病的救治工作已进入全新阶段，接下来，开展对存量患者的治疗和康复工作是西藏大骨节病防治过程中的重点、难点。我们将继续积极参与到大骨节病的筛查工作中，同时有效整合留学人才医疗专业资源，使留学人才和被服务的藏族同胞形成一加一大于二的社会效果。”曹卫洲说。

（本文图片均由中国留学人才发展基金会提供）