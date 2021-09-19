病毒追踪者！ 走近防疫一线的“福尔摩斯”

9月18日，在莆田仙游县疾病预防控制中心，流调队员在领取流调指令。

“某天某时，你在做什么，去了哪里？”“乘坐哪些交通工具？接触了哪些人？”“有多少密切接触者和次密切接触者？”……这一条条新冠病毒感染者的重要信息，来自一群与时间赛跑的病毒追踪者、防疫抗疫一线的“福尔摩斯”——流调员。

在福建莆田仙游县，280多名来自国家、省、市、县各级的流调员每天都会接到指令，负责摸清患者发病前的暴露史、接触人群、生活和行动轨迹，患者被隔离前可能接触的人和物。他们要在庞大的数据链条下，在一串串名单和一个个看似无关联的信息碎片中，像“福尔摩斯”侦探一样逐一摸排，溯源追踪，以最快的速度发现密接和次密接人群，梳理密接和次密接人员的信息，根据病例情况及时采集咽拭子样本，形成完整的轨迹列表，根据列表再快速整理成流调报告。

流调是疫情防控工作中的重要环节。流调员一天工作平均达到十五小时以上，他们是防疫一线的“福尔摩斯”，更是疫情防控阻击战中默默无闻的无名英雄！

新华社记者 魏培全 摄