甘草泡水能养生？喝多了当心浮肿

甘草是一种十分常见的中药，有着很好的药用价值，功效作用很多，如：补脾益气、缓急止痛、祛痰止咳、清热解毒、调和某些药物的烈性。因此，甘草成为使用频率最高的中药材之一。

据统计，我国现今临床常用的700余种药材中，甘草的处方率在70%以上。除了入药，也有人用甘草来泡水喝，达到养生的功效。但，长期、大量服用甘草或其复方制剂，不但不能养生，甚至可以引起肢体水肿，其实并不利于身体健康。

甘草为什么会引起水肿？通过对甘草成分化验分析，甘草提取物中具有盐皮质激素的作用，可引起水钠潴留、降低血钾水平等假性醛固酮增多症状，也可出现横纹肌溶解。所以长期大量服用甘草制剂可出现乏力、肌力下降、肌肉痛、尿量减少、肢体水肿、血压升高等表现。

如果您因长期大量服用甘草制剂出现水肿，先不要紧张。首先，我们需要简单地鉴别此次水肿的原因，是否自身存在其他脏器疾病，比如肾炎、慢性心衰、甲亢等疾病；是否存在气喘、血尿、尿里泡沫增多、心悸、怕热、凸眼等症状。

其次，就是查看自己长期口服药，或茶饮里面是否存在甘草制剂。如果在除外自身脏器疾病后，发现口服药里面有甘草制剂，可以先停用该药一周左右进行辨别。一般甘草制剂导致水肿，在停用该药一周后，水肿都会消除。

自己辨别是否为复方甘草制剂导致水肿的前提是，您没有明显的上述症状。如果上述症状明显，请您尽快到医院诊治。

甘草其活性成分存在多种药理作用，不仅中医重视，西医也发现诸如抗氧化、抗炎症、解毒、抗组胺、抗菌、保肝等作用，幼儿、老年人应用甘草期间应加强监测，合理应用。

文/梁登庭 杨洁（北京积水潭医院）