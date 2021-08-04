紧急寻人！黑龙江鹤岗市紧急追踪寻找同轨迹人员

2021年8月3日，记者从黑龙江省鹤岗市疾病预防控制中心获悉，2021年8月2日，鹤岗市接到《陕西省应对疫情领导小组办公室风险提示函》，函告该省西安市7月23日参观秦始皇兵马俑博物馆游客有1名新冠病毒确诊病例，涉及鹤岗市密切接触者3人，包括鹤岗市南山区2人，工农区1人。鹤岗市疾控中心第一时间开展流行病学调查，为了确保防控工作无死角，现将上述密接人员返回行程公布如下：

一、南山区2人行程轨迹(行程一致)

7月23日2人随旅行团到西安市秦始皇兵马俑博物馆参观。

7月24—28日在西安市游玩，19时45分乘坐西安到哈尔滨南航CZ6270次航班，座位号44K、45B，22时50分到达哈尔滨机场，乘坐机场大巴到哈尔滨火车站。

7月29日5时41分乘坐哈尔滨到佳木斯的D9131次动车，座位号5车10B，7时51分到达佳木斯火车站，步行到客运站乘坐10:00佳木斯到鹤岗的客车，座位号18、19，12时左右到达鹤岗客运站，打车到南山区麓林山住宅。16时左右，2人到南山区大陆社区家中居住。

7月30日—8月2日，一直在大陆社区家中，未外出。

二、工农区1人行程轨迹

7月23日参观秦始皇兵马俑博物馆。

7月24日西安市游玩。

7月25日至26日延安两日游。

2021年7月27—28日，在西安市游玩。19时45分乘坐西安到哈尔滨的航班CK6270，22时到哈尔滨机场。

7月29日早乘坐机场大巴到哈尔滨火车站。5点乘坐从哈尔滨到佳木斯的动车D9131，5车10C。到达佳木斯市后乘坐从佳木斯到鹤岗客车，座位号是20，10时20分到达鹤岗。在鹤岗市良种站下车打车回家。21时开私家车到市人民医院做核酸检测，之后回家。

7月30日，早8时多坐公交3路车上班，早9时多坐单位车辆去市人民医院，之后回单位，下午5时多坐公交3路车回家，未外出。

7月31日—8月1日在家。

8月2日早8时坐3路公交车上班，之后回到单位。(总台记者 张艺馨)