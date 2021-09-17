大医为民——协和百年的历史跨越

历史，忠实地记录着一个国家卫生健康事业由弱到强的飞跃，也见证着北京协和医院这座医学殿堂百年“许国为民”的荣光。

在这里，每一天的开始是“进入零时起”：灯火，恍若白昼；人群，穿梭如流；生命，在此护佑。

在这里，走出了张孝骞、林巧稚、曾宪九这样的医学巨匠，也培养了众多的医界学科带头人。无数个“医学第一”在此诞生。

从1921到2021——怀救苦之心、做苍生大医，待病人如亲人的初心不曾改变。开启“中国医学科学”道路，与中国现代医学发展史紧紧相连，这就是百年协和，一座让患者性命相托的医院，一座中国现代医学史上的丰碑。

9月16日，北京协和医院老专家在庆祝大会后准备合影。当日，庆祝北京协和医院建院100周年大会在北京协和医院学术会堂举行。100年来，北京协和医院致力于攻克医学难题，培养医学人才，提供优质健康服务，为促进医药卫生事业发展和保护人民生命健康作出了积极贡献。新华社记者 张玉薇 摄

永恒的追求——“一切为了患者”

人们总说，“林巧稚大夫有一种特别的吸引力！”

一个动作，一个眼神，一句话语，让人感受到一个清瘦身体里蕴藏的不凡品格。

林巧稚特别的吸引力是什么？在协和的医生们眼中，就是极端的热忱，对患者、对工作极端的负责任。

走到病人床边，拉拉病人的手，掖掖病人的被角，把耳朵贴在孕妇的腹部听听胎心，微笑着说：“挺好的！”病人焦虑的情绪缓解了，烦躁不安被微笑代替，产程也顺利了……

终身没有婚育的林巧稚，亲手迎接了5万多个新生命，被称为“万婴之母”。真诚与关爱，是她的从医底色。

上世纪60年代初，林大夫的办公室就在15楼3层过道旁的一间小屋里。这个超级狭小的办公室只有一扇窗户，但“功能”强大。

对过儿就是产房，透过窗户，产房里的活动隐约可见。产妇一有“特别”的声音，林大夫会立马赶去，超不过30秒！

即使在自己生命的最后时刻，心里还装着患者。这，就是大医仁心。

“张贵纯同志，您在9月14日诊视后已将近一个月，应该返院随诊，进行超声、ERCP等检查，以明确诊断，希望您不要延误。”1984年10月，著名外科学家曾宪九，因患者未按时复诊，放心不下，便写了这封信，还给张贵纯单位领导写信，一起催促。

张贵纯并不知道，那时的曾宪九已是肺癌晚期。从家走到医院仅200米的距离，都要在路上歇几歇。

多年后，已恢复健康的张贵纯还记得当年再次见到曾大夫的情形：“他抬头看见我，乐了，说‘你终于来啦？你自己对生命怎么不珍惜呀？你这个小同志’。听他那么一说，我感到特别的温暖。”

张孝骞、林巧稚、曾宪九、刘士豪、吴英恺、宋鸿钊、邓家栋、张乃峥、方圻、朱预……生命奇迹的背后，是这些“大医”树起的匡威济世、仁医德行的精神丰碑——

以人民为中心，一切为了患者！

百年来，从协和走出了百余位现代医学巨匠、13位中华医学会会长、6位南丁格尔奖章获得者……他们开创并引领了众多医学学科的发展，探索出一条适合中国国情的医疗实践之路。

“协和的大夫都是‘熏’出来的，这种‘熏’，就是老一辈对年轻一代的言传身教。”北京协和医院院长张抒扬说，怀救苦之心、做苍生大医，待病人如亲人，提高病人满意度，是协和百年不变的办院理念和坚守。

“手术刀也要闪耀温暖的光芒”——协和医院妇产科郎景和院士说，老一辈的言传身教，影响了几代协和人，“严谨、求精、勤奋、奉献”的协和精神在新时代生根开花。

面对每天接待万余名患者的“超负荷”状态，协和从来没有放弃努力。

2015年起，协和推出自主开发的App和自助机，开通门诊检查检验一站式预约；2021年，“北京协和医院互联网医院”作为北京首家互联网医院获批，让各地患者从“奔协和”转变为“问协和”。

200余人的导医队伍帮助患者顺利就医，设立“温馨小屋”为老年人提供个性化服务，“安宁疗护”带给患者最后一程的温暖，内镜中心飘荡着舒缓优美的小提琴曲缓解患者紧张情绪……爱的甘霖，洒在协和每一个角落。

9月16日，北京协和医院的老专家出席庆祝大会。当日，庆祝北京协和医院建院100周年大会在北京协和医院学术会堂举行。100年来，北京协和医院致力于攻克医学难题，培养医学人才，提供优质健康服务，为促进医药卫生事业发展和保护人民生命健康作出了积极贡献。新华社记者 张玉薇 摄

登“险峰”、闯“禁区”——“严谨、求精”创奇迹

在医学探索征途中，协和创造了数不清的“第一”——

在国际上首次提出由中国人命名的肾性骨营养不良；

成功实施中国第一例食管癌外科治疗、第一例胰十二指肠切除术；

通过临床结合基础研究，对垂体瘤的诊治从几近空白达到国际先进水平……

闯别人闯不进去的“禁区”，靠的是什么？是协和医者“三基三严”的科学精神和历久弥坚的创新精神。

自建院至今，协和完整保存了400多万份病案。这是中国现代病案管理的开端，也是中国医院病案史的奇迹。

尽管不少纸张已经泛黄，但病案字迹工整、文辞流畅、记录翔实，时而缀以手绘疾病图谱，成为协和人鲜活的“教材”和珍贵的医典。流淌在协和人血液中的“严谨、求精”，在一字一句一描中彰显无遗。

没有留下鸿篇巨制的张孝骞，医生们将他视为一个时代的高峰。一次又一次的诊疗“奇迹”，映照的是他“如临深渊，如履薄冰”的严谨态度。

一些与他共事的大夫始终记得：晚年的张孝骞右眼几近失明，左眼一米以外就看不清人。他小心吃力地记着笔记，字还是不知不觉写串了行……

从医60多年，50多个小本子记录患者的点点滴滴。遇到疑难病例，张孝骞随口就能指出某时某病房某患者与此类似，患者似乎从未离开他身边。

曾有不少人想从小本子中探求医道秘诀，他淡淡地说：“一个医生不管他的本领多么高，他对病人病情的了解是无止境的。”

“大医”的严谨被奉为圭臬，“求精”的精神薪火相传。

心胸外科学家吴英恺，眼里“容不得一粒沙子”：病床必须是洁白而平展的；外科病人皮肤上不能有胶布的痕迹；切皮得是一条完整的直线，缝合的每一针都必须均匀流畅。

窗户开成一条线，枕头和水壶朝一个方向摆齐，大扫除连病床轱辘都要擦得干干净净，重症监护等30余个专科领域的500多名专科护士为患者奉献更优质的护理服务……协和护理事业发展中，“求精”无处不见。

“临床不离床”，以问题为导向，协和人不断攻坚克难——

宋鸿钊院士团队在国际上率先将绒癌从死亡率90%改善到根治率90%；邱贵兴院士带领骨科团队提出的特发性脊柱侧凸“协和分型”将脊柱失平衡发生率由“King分型”的13.2%降至2.7%……

协和持续向疑难病、急危重症及罕见病诊治的“珠峰”发起挑战——

成立27个门诊疑难病会诊专业组，建设胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重新生儿救治“五大中心”，多学科诊疗模式遍地开花……一步一个脚印，协和处理疑难病症的能力不断提升。

从一个专家教授到多学科团队，从病案到生物样本库，从图书馆到大数据支持下的“知识库”……始终遵循“高进、优教、严出”的原则，以“教授、病案、图书馆”著称的协和“三宝”不断被赋予新的内涵和深意。

“医院的核心使命是治病救人，病人安全是攀登医学高峰的基石。医院好不好，病人说了算，这才是评价医院的金标准。”北京协和医院名誉院长赵玉沛院士说。

这是9月16日拍摄的庆祝大会现场。当日，庆祝北京协和医院建院100周年大会在北京协和医院学术会堂举行。100年来，北京协和医院致力于攻克医学难题，培养医学人才，提供优质健康服务，为促进医药卫生事业发展和保护人民生命健康作出了积极贡献。新华社记者 张玉薇 摄

心有大我——“只要国家和人民需要”

“生命的泉，即使拌和着血和泪，也要在自己的国土上流淌。”百年中，北京协和医院走出了无数杰出人才和爱国英雄，从科学、学科和爱国等多个方面对国家作出巨大贡献。

全国先进基层党组织、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、“时代楷模”——国家援鄂抗疫医疗队、全国三八红旗集体、全国文明单位……沉甸甸的荣誉，是对协和人勇担使命的至高认可。

2020年初，新冠肺炎疫情来势汹汹。动员令一出，短短十几个小时，3306名协和人报名请战。

时任北京协和医院党委书记张抒扬、副院长韩丁带领186名协和国家援鄂抗疫医疗队队员驰援武汉。队员涵盖呼吸与危重症医学科、重症医学科、感染内科，还有眼科、耳鼻喉科、麻醉科等，80%以上是“80后”“90后”。

“随时准备为党和国家牺牲一切！这不是一句空话。”忆起同心战“疫”的日子，张抒扬几度哽咽。“要让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。哪怕有一线希望，我们也要把患者从死神手里拽回来！”

医疗队带去了协和的41项核心制度，又以问题为导向、精准施策，为医护人员就地开展37项培训。协和人成为抗击疫情“火线上的中流砥柱”，为中国乃至世界贡献了新冠肺炎重症救治的“协和经验”。

“亲历这场战‘疫’，我们懂得了医者的力量，更懂得了党的伟大。”北京协和医院党委书记吴沛新说，2020年以来，协和医院发展党员人数增加了50%，新党员中高级知识分子群体比例近50%。

让人民生活幸福是“国之大者”。

从成立中国第一个社会服务部到建立第一个公共卫生事务所，从传承百年的内科“大查房”到探索建立农村三级医疗网的“定县模式”，从“大师领衔的农村巡回医疗队”到新时代牵头医疗人才“组团式”援藏……每个重要的历史关头，协和人总能担当重任、不辱使命。

抗日战争时期组建红十字救护队在战场上救死扶伤、奔赴全国各地保留医学火种；抗美援朝时期参加志愿手术队、收治志愿军伤员……战争年代，协和人践行“国家兴亡，匹夫有责”的铮铮誓言。

新中国成立后，协和人响应党和国家号召，派出大批专家支援全国医疗卫生事业建设，参与数十所知名医院、医学院和研究机构的创办。

改革开放以来，作为卫生健康“国家队”和公立医院“排头兵”，协和连续几十年帮扶基层和偏远地区医疗卫生事业，勇做医改“试验田”“开路人”，扛起提供急危重症和疑难复杂疾病诊疗服务的家国使命。

在协和迎来新的百年征程之际，国家医学中心、转化医学综合楼、国家重点实验室等一批高端医学科研平台，将围绕医学领域的重大科学问题，对标“世界一流”，研发关键核心技术。

“每一个惊心动魄的抢救，每一次大查房的商讨争辩，每个深夜不熄灭的灯光，都感染和激励着新一代协和人。未来，青年人要让协和医道更好传承和弘扬。”“80后”骨科医生吴南说。

“我们要把最温暖的爱和最精湛的医术奉献给人民，加快建设‘中国特色、世界一流’医院，为守护人民的生命与健康书写协和的新篇章。”张抒扬说。

9月16日，北京协和医院著名医学科学家、医学教育家张孝骞教授之子张友会教授（右）出席庆祝大会。当日，庆祝北京协和医院建院100周年大会在北京协和医院学术会堂举行。100年来，北京协和医院致力于攻克医学难题，培养医学人才，提供优质健康服务，为促进医药卫生事业发展和保护人民生命健康作出了积极贡献。新华社记者 张玉薇 摄