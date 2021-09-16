医疗福利越好，越需正视“久病成药贩”现象

吴某身患尿毒症15年，却在长期看病吃药中寻得“商机”，利用尿毒症患者医保报销比例差价倒卖药品，金额达200余万元……近日，江苏建湖警方侦破一起诈骗医保基金案件，以吴某为首倒卖药品的15人团伙落网。（9月15日《法治日报》）

经查，吴某在10多年的看病生涯中加了不少聊天群，群里大多是尿毒症患者，大伙不但在群里互相交流治疗经验，有时还会互相帮忙调剂药品。吴某正是利用尿毒症患者医保报销比例差价倒卖药品，并发展成为团伙作案。

吴某变成这个团伙的首要分子，与他作为患者的特殊身份有关。他患尿毒症长达15年，需要吃什么药、打什么针，药价多少，每个疗程要用多大药量，以及在不同的医疗机构，报销比例存在哪些差别等，他心里都十分清楚。此外，久病也能让他成为信息通，长期看病，就会遇到很多同病相怜的人，再加上建立病友微信群、参与病友吧讨论等，都会让吴某掌握到丰富的病友资源。

正如常言说“久病成良医”，久病也能够获得很多病友的信息，为“久病成药贩”创造条件。或许正因如此，不少药贩子都是由患者转变而来，不少贩药团伙都有患者作为骨干，无论在现实生活中，还是在《我不是药神》等影视作品里，都不难发现“久病成药贩”现象。

医疗福利的初衷是降低患者的医疗成本，特别是那些收入不高的群体，防止因病致贫。有时医疗福利越好，意味着药品的福利价和市场价之间的差距也越大。比如，一种药若能够报销90%，倒手平价卖给自费患者，就有9倍的利润。当前，越往基层，药品的报销比例越大，到基层开药，再卖给大医院的患者，获利颇丰。这在药贩子眼中成为牟利的机会，一些人为了利润，不惜铤而走险。

当前，医疗福利持续改善，很多惠民政策也陆续推出。比如，为了鼓励患者到基层看病，到基层开药的报销比例越来越高，很多基层医疗机构的药费报销比例已高达95%以上；对于一些特殊患者，部分药品甚至可以完全免费。此外，以前门诊开药通常只能使用个人账户，不能使用共济资金来统筹报销，将来门诊开药也可报销50%以上。我们在推行并落实医疗福利政策时，要审慎对待买药、报销等环节，及时堵住政策漏洞，谨防药贩子从门诊等渠道倒卖药品。

提升医疗福利既是大势所趋，也是利民的好事，这一趋势不仅不应改变，而且还应该不断加码。只是医疗福利越好，越需正视“久病成药贩”现象。只有严厉打击倒药行为，并通过严控处方权和细化诊疗过程监管等方式，让带着福利的药品不能流出，方能将这些寄生在福利之上的毒瘤切除，斩断“久病成药贩”的发展链条，让民众能够安享医疗惠民好政策，救命钱不被错用或骗取。