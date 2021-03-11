杨伟宪：搭建平台缓解患者“一病多号”等现象

中国医学科学院阜外医院副院长杨伟宪。陈晨摄

人民网北京3月11日电 （陈炜）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“提高医疗服务质量，提升患者就医体验”的专场论坛上，中国医学科学院阜外医院副院长杨伟宪表示，搭建多学科诊疗模式（MDT）平台，有利于缓解患者挂号难、一病多号等现象，通过预约诊疗合理分配患者就诊时间、检查时间，能够不断改善老百姓就医体验。

“专科医院以前更多关注疾病、从疾病入手，现在一定要以患者为中心。”杨伟宪表示，阜外医院作为专科医院，要完善学科体系建设，以心血管专科发展为主、相关学科建设协调发展。

杨伟宪介绍，为不断改善老百姓就医体验，中国医学科学院阜外医院搭建MDT平台，破解患者挂号难、一病多号难题，通过预约诊疗合理分配就诊时间、检查时间，进一步实现患者就医更便捷。

“新冠肺炎疫情进一步快速推动了我院互联网诊疗线上服务的发展。”杨伟宪表示，阜外医院将复诊概念进行整合、延展，凡在正规医疗机构做过心血管方面正规的治疗或检查，并提供上传近期的心电图、心脏彩超等检查资料、病历资料的患者都可作为复诊患者，有效解决了患者异地就医、挂号难、找不到专家等问题。

杨伟宪介绍，阜外医院线上诊疗服务可以惠及三类患者：

第一类是挂不上号且希望来阜外医院就诊的患者。患者上传当地检查，医师做咨询、基本分诊和初步诊断，并给出相应的建议。

第二类是出院后定期复查挂不上号的患者。阜外医院把在线问诊开到病房内，以病房为单位普及，患者出院后在线问诊，既保证了医疗安全问题又解决了患者挂号难难题。

第三类是来拿药的慢性病患者。基于常年慢性病患者每月来院固定取药情况，阜外医院推行电子处方流转，实行在线续方、药品快递到家、转到患者住处附近医保药房取药等措施，解决了患者线下挂号取药排队繁琐、取药不便等难题。

“下一步，我们想把在线诊疗增加MDT形式。比如说患者挂了我的号，但是我认为他需要做外科手术，我可以转给外科医生，直接在线上把这条路给走通了。从患者角度出发，让患者就医更方便。”杨宪伟说。