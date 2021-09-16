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“寒暑平和昼夜均，阴阳相半在秋分。”下周将迎来二十四节气中的秋分。这也是我国古代最早被确定的节气之一。

长期以来，人们认为秋分的分取均分、平分之意：既指平分秋季，又指均分昼夜。但专门从事历书天文学研究的中科院紫金山天文台专家介绍，秋分的分只是大致均分之意，并非准确平分。

紫金山天文台历算室副研究员成灼介绍，在我国古代，秋分被认为是平分秋季的节气。《月令七十二候集解》说，“分者半也，此当九十日之半,故谓之分。”二十四节气中，将立春、立夏、立秋、立冬分别作为四季的开始。秋季自立秋起至立冬止，共包括立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降这6个节气，秋分正位于秋季的正中间。但是，由于现行的二十四节气依据速率并不均等的太阳周年运动而制定，所以实际上，各季节的长度并不相等，秋分的平分秋季，也会出现一些偏差。

根据现代历书的计算，秋季实际长度并非90天，而是约91.9天。秋分距离秋季开始和结束各约46.5天和45.4天。而因为节气和公历都代表了太阳的周年回归运动，二十四节气在公历中的日期都相对固定，本世纪之内，秋分都发生在9月22日或23日。

紫金山天文台科普部主任张旸说，天文学上讲，秋分是指太阳沿黄道自北向南移动经过赤道的一刻。此时，太阳位于地心视黄经零度，直射赤道，地球上各地白昼和黑夜等长。英语中表示秋分的词汇“autumn equinox”，也是“秋天”和“昼夜均分”的组合。

但由于阳光穿过大气层时发生折射等原因，实际上秋分日白天会稍长于黑夜。以北京地区为例，秋分日这天，“白天”比“黑夜”大约长20分钟，昼夜长度也出现了些许“偏分”。