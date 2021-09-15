涉事紫燕百味鸡门店停业整顿 食品安全底线不可破防

人民网北京9月15日电 （记者张文婷）15日，紫燕食品针对旗下个别门店发现老鼠一事进行了回应。回应指出，就此事向广大消费者表示诚挚的歉意并要求该门店停业、全力配合有关部门的调查。

业内人士分析认为，加盟模式能够为食品企业带来较快的扩张速度，但与此同时也为其守住食品安全底线带来挑战。上海紫燕食品既要在食品市场争一席之地，又要在资本市场被认可，势必要在食品安全方面下更大功夫。

事件回顾：

9月12日晚，上海市民王女士在紫燕百味鸡上海沪光路店拍摄到其橱窗内老鼠乱窜。该事件15日冲上微博热搜。王女士在媒体采访的视频中说：“ 看到老鼠，我觉得挺震惊的 。我以前买的东西，吃的东西会不会也有老鼠爬过或者咬过。”

随后，属地市场监管部门检查显示，该门店证照齐全，但营业执照没有按规定悬挂，健康检查状况表只记录到11日。检查期间，执法人员没有发现老鼠踪迹。

那么，老鼠到底从何而来，商户表示需要调取监控，进一步调查后才能确定。目前，属地市场监管部责令商户立即停业整顿，聘请专业第三方开展灭鼠行动，排除卫生安全隐患。

事件观察：

这已不是上海紫燕食品公司第一次出现食品安全问题。记者查询国家市场监管总局网站发现，2016年9月，上海紫燕食品有限公司生产的产品藤椒鸡；酱香鸭，生产日期为2016年6月7日，由于大肠菌群超标被抽查为不合格；2017年，上海紫燕食品有限公司生产、由紫燕百味鸡官方旗舰店在京东（网站）销售的百味鸡，同样因为大肠菌群超标被判定为不合格产品。

据了解，大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群，提示被致病菌（如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌）污染的可能性较大。大肠菌群超标可能是由于产品的加工原料、包装材料受污染，或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。

事件延伸：

前不久，上海紫燕食品公司递交了招股书。其招股书显示，公司主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等卤制食品，拥有品牌“紫燕”。2018-2020年，紫燕营业收入分别为20.02亿元、24.35亿元、26.13亿元。2020年仅夫妻肺片一项的销售额就达8.10亿元。若紫燕食品顺利在A股上市，其将成为继周黑鸭、绝味食品、煌上煌之后，又一家卤味上市公司。

招股书显示，上海紫燕食品公司的销售模式为“公司——经销商——终端加盟门店——消费者”的两级销售网络。这一模式降低了公司的运营成本，集中优势力量完成产品研发、质量控制及供应链管理。2018年-2020年，经销模式产生的收入比例在95%上下，直营模式只占很小的部分。

中国食品产业分析师朱丹蓬分析称，从长远来说，直营模式具有一定的优势——食品安全可控。而加盟模式的扩张速度会快很多。

事件短评：

民以食为天，食以安为先。食品安全关系每一个人的健康，是群众最关心的民生问题之一。上海紫燕食品既要在食品市场争一席之地，又要在资本市场被认可，势必要在食品安全方面下更大功夫。

卤味是一种特殊的熟食，天然存在保质期不长、在空气中易变质、对保鲜有较高要求等特性，如若处理不当则可能存在食品安全隐患。加之其经营模式中直营门店占比较少，长此以往，食品安全底线或将破防。

消费者作为直接受食品安全影响的一方，也要有意识地维护自身权益。一方面，消费时别光顾着排队，还要多留神，细致观察店面环境、人员操作是否合规。如果发现问题，可以及时地向相关部门提供线索。另一方面，把问题店列入自己的消费黑名单，不可抱有侥幸消费心态。

监管机构也要切实严格执法，加大追责力度，食品安全面前问题不分大小，对违规者坚决查处追责，让违规者真正付出代价。