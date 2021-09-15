北京市红十字会举办世界急救日活动 普及急救知识技能

为纪念第22个“世界急救日”，北京市红十字会于9月11日在奥林匹克森林公园举办“人人学急救 你行我也行”主题宣传活动。

活动围绕北京市红十字会开展社会急救能力建设应急救护培训工作，通过颁发培训证书、为志愿服务队授旗、在线培训启动、现场救援展示等形式，普及应急救护知识技能，宣传推动应急救护工作，提升社会公众的健康意识和自救互救能力。

活动现场。

据介绍，为利用3至5年不断提升北京市社会急救能力建设水平，北京市红十字会开展了公共场所应急救护知识普及项目，动员更多的团体、企业、民众支持、参与到学习应急救护培训活动中来，让每个人都能成为在危急时刻挺身而出，挽救他人生命的急救英雄。

活动现场，北京市红十字会应急服务中心为闪送员代表颁发了急救员技能证书，为闪送红十字爱心志愿服务队进行了授旗。

据悉，100名闪送员参加了由北京红十字会组织的4学时应急救护培训并顺利结业，取得救护技能证，由他们志愿组成闪送红十字爱心志愿服务队，并发出倡议，通过自己所学习的急救技能救人于危难之时。

闪送副总裁杜尚骉表示，闪送希望通过此次与北京市红十字会的急救培训行动，让闪送员成为城市急救力量的重要一环，为城市居民提供力所能及的帮助。

活动现场。

在活动现场，北京市红十字会网络培训亦正式上线，为社会公众提供免费的线上参训机会。为了让公众更好的了解应急救护知识，北京市红十字军红救援队队员们还就心肺复苏、外伤急救、海姆立克急救法等常用急救技能进行了现场展示，使市民通过现场观摩了解规范的急救技能。