中国药品监督管理研究会化妆品监管研究专业委员会成立

9月14日，中国药品监督管理研究会化妆品监管研究专业委员会成立大会暨中山美妆产业高质量发展研讨会在中山市召开。本次大会包括3个主题会议：化妆品监管研究专业委员会成立大会、化妆品监管研究专业委员会第一次全体会议、中山美妆产业高质量发展研讨会。

成立大会上，研究会副会长时立强宣布成立化妆品监管研究专业委员会的批复和主任委员、副主任委员、委员名单。广东省药品监督管理局二级巡视员谢志洁当选化妆品监管研究专业委员会主任委员。随后，化妆品监管研究专业委员会举行第一次全体会议，表决通过《化妆品监管研究专业委员会工作规则》《化妆品监管研究专委会近中期工作设想》。

中国药品监督管理研究会会长张伟出席大会并致辞。他要求，一是加强资源整合，发挥专委会平台优势，进一步把国家药监局、各地化妆品监管部门、社会研究机构以及各界热心化妆品监管研究的有志者聚集起来，形成研究集群和网络，共同推动监管科学发展，逐步建立专业化、专兼职结合的研究团队，通过多种方式，构建相互协调、优势互补的研究集群；二是加强基础理论研究，准确把握新时代化妆品监管规律，着力解决化妆品法规建设过程遇到的痛点、难点和堵点问题，以更加务实的态度促进我国化妆品监管理论研究实现高质量发展；三是要适应新形势，不断创新发展，认真分析化妆品行业发展趋势，准确把握化妆品行业发展规律，紧跟新业态动态，充分利用科学研究范式变革和学科交叉融合的机遇，打破传统和惯性思维，与时俱进开展化妆品监管研究。

广东省药品监督管理局副局长宋永朝指出，广东省药监局正在积极推进药品监管综合改革工作，力求通过改革创新这个制胜法宝，提升监管能力和监管效能，推进药品监管现代化。他希望化妆品监管研究专委会能够更多地关注广东省化妆品监管和产业发展，为广东化妆品监管能力提升和产业发展出谋划策，提供理论、策略、方法、思想的专业智库建议，助推广东化妆品监管和产业高质量发展。

中山市副市长雷岳龙指出，中国药品监督管理研究会化妆品监管研究专业委员会在中山诞生，是我国化妆品行业深入开展监管研究、完善监管法治体系、实现高质量发展的盛事，是促进中山化妆品产业加快发展的好事。中山积极抢抓“双区”驱动发展机遇，将健康医药作为重点发展的三大战略性产业之一，加快发展壮大化妆品产业等特色优势产业，并将其纳入“十四五”发展规划。目前，中山正在积极推动建设粤港生物医药合作创新区，研究出台《中山市推动化妆品产业高质量发展行动方案》，全力打造“中山美妆”区域品牌，促进化妆品产业高质量发展。

在中山市美妆产业高质量发展研讨会上，中山市重点化妆品企业分别发表主题演讲。会后，与会代表参观了“完美(中国)有限公司华南生产基地”，中山市市场监督管理局党组成员岑志勇就《中山市推动化妆品产业高质量发展行动方案》（征求意见稿）进行介绍，专家委员、政府代表、企业代表就中山美妆高质量发展路径选择做研讨。