南华生物：南华和平与中国红十字基金会签订合作协议

9月14日，南华生物医药股份有限公司发布公告，公司控股子公司南华和平医院管理（湖南）有限公司（以下简称南华和平）与中国红十字基金会（以下简称红十字会）签订《关于中国红十字基金会“博爱基层公卫援建计划”的合作协议》，由南华和平为红十字会“博爱基层公卫援建计划”援建的基层卫生院提供综合数字化升级以及运维管理服务。

据悉，“博爱基层公卫援建计划”于2021年9月开始进入试点实施阶段。南华和平作为主要实施单位之一，将承担计划具体落地涉及的主要运维、管理、升级责任，提供信息数字化管理平台开发、交付与后续运维工作，同时将负责援建计划中卫生院、卫生站站点的运维管理。通过信息化建设，计划将有效实现基层公卫、全科、中医服务能力提高。另外，在县域上下实现影像、病理、检验共通共享，布局建设全科医生临床培养基地，也将是“博爱基层公卫援建计划”的重点。

计划将运用网络科技技术建设基层医疗信息化系统，援建信息化管理的“博爱e站”乡村卫生院（站），将着力于基层医疗数字化转型，打通基层医疗最后一公里信息高速公路，为提升基层医疗服务质量、促进公共卫生及防控防疫体系的发展做出尝试。