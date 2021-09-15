莫让“上头电子烟”冲昏头脑

近期，一种宣称添加了合法合规的“上头油”成分（即合成大麻素）的新型电子烟产品出现在市场，吸引了一些追求新奇刺激的年轻人购买、吸食，不但对使用者身心健康造成危害，也给电子烟行业再添乱象。

今年7月，江苏省苏州市吴江区人民检察院办理了两起贩卖添加了合成大麻素成分的电子烟案件，涉案嫌疑人的平均年龄仅20岁。

2020年年初，00后张华（化名）在与经营电子烟体验馆的朋友赵宇（化名）闲聊时初次听说“上头电子烟”，赵宇表示自己已吸过，并提到这种电子烟里面含有“大麻”。张华知道大麻是毒品，了解到这款电子烟可能添加了大麻的提取成分，但没过多久，张华和赵宇一起吸起了“上头电子烟”。

今年5月起，得知赵宇手头有添加了“上头油”的电子烟弹，张华欲向其购买再转卖给他人，从中赚取差价。3个月内，张华共购买了4次，每次均以70元的价格买入，再以单价170元的价格卖出。

在今年7月发生的另一起案件中，22岁的钱浩（化名）和19岁的李伟（化名）同样明知合成大麻素为列管物质，仍向他人出售含有合成大麻素的“上头电子烟”。

钱浩在供述时称，一年多前，他在某酒吧接触到“上头电子烟”，后来一直通过酒吧内的营销人员买来吸食。今年5月，钱浩了解到该“上头电子烟”是一种含有合成大麻素的新型毒品，“当时我就不吸了，又不想扔掉。明知‘上头电子烟’是毒品还去卖，我就是想赚点钱”。此前，钱浩购买过12瓶“上头电子烟”，后来他将吸食后剩下的3瓶通过微信联系买家卖出。

今年5月26日，国家卫健委和世卫组织驻华代表共同发布《中国吸烟危害健康报告2020》，首次明确电子烟有害健康。电子烟本身不利于身体健康，而添加了合成大麻素的电子烟产品危害更甚。

实际上，“上头电子烟”在外观上和普通的电子烟基本一致，吸食者通常将买来的含有合成大麻素的电子烟弹加入到正常的电子烟杆里进行吸食。

据专家介绍，合成大麻素是人工合成的化学物质，不依赖于大麻的种植，成本更低，获得容易，并且其精神活性要强于普通大麻素4-5倍，过量吸食会出现休克、窒息等情况甚至猝死。

截至目前，国内已发生数起因吸食添加了合成大麻素的电子烟而引发的毒驾、故意伤害等危害公共安全事件。今年7月1日起，国家正式将整类合成大麻素类物质列为毒品进行管制。

在办案过程中，吴江区人民检察院的办案人员发现，三两好友相约在家中或酒店房间内一起吸食“上头电子烟”是常见情形，吸食者将抽“上头电子烟”当作消遣玩乐的方式，罔顾毒品危害与法律约束。

办案检察官提示，新型毒品不是时尚潮流，年轻人应警惕“合法上头”的骗局，摒弃侥幸心理，培养健康的兴趣爱好，严守法律法规，坚决远离毒品犯罪，切莫蹉跎青春年华。（俞文杰 李超）