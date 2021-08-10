世卫呼吁对电子烟制定更严法规

世界卫生组织（以下简称世卫组织）近日发布了一份报告，称每年有超过800万人因为吸烟和暴露于烟雾环境中而死亡。世卫组织表示，令人不安的是，电子烟仍在作为健康产品进行销售。世卫组织呼吁对电子烟的营销制定更严格的法规。

世卫组织烟草控制项目负责人维纳亚克·普拉萨德指出，电子烟有超过15000种不同的口味，烟草业的时尚营销正在吸引年轻人使用电子烟，这可能导致烟草成瘾。“只有42%的国家限制向未成年人销售（香烟）。使用电子烟的孩子成为‘经常吸烟’群体的可能性会提高一倍。这很危险。它有可能使社会中的烟草重新正常化。”普拉萨德说。

世卫组织总干事谭德塞表示，电子烟正在“被积极宣传为‘更安全’或‘无烟’的香烟替代品”，并且烟草及相关行业正在使用“同样的旧营销策略来推广新产品”，诱使儿童吸食尼古丁，绕过烟草法规。谭德塞称，尼古丁非常容易让人上瘾。电子烟是有害的，必须加强监管。

“虽然电子烟的毒性可能比传统香烟低，但这并不代表它们无害。”世卫组织发言人克里斯蒂安·林德迈尔说，“这会对不吸烟者、未成年人、孕妇等所有不吸电子烟的人构成健康威胁。”

世卫组织表示，应该开始就电子烟对健康的影响进行长期研究。应该禁止向不吸烟者、孕妇和青少年推广电子烟；应采取措施将这些设备对使用者和其他人的潜在风险降至最低，并应禁止烟草业使用未经证实的健康声明来销售电子烟产品。（实习记者张佳欣）