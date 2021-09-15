新版全员核酸检测组织实施指南出台

新华社北京9月14日电（记者沐铁城、邱冰清）为有效应对新冠病毒德尔塔变异株可能引起的疫情，进一步提升全员核酸检测组织实施能力，国务院联防联控机制综合组近日印发《全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第二版）》。

核酸检测是新冠病毒感染防控的重要手段。据悉，本指南旨在为各地做好大规模人群新冠病毒核酸检测各项准备工作提供指导，确保在规定时间内保质保量完成划定区域范围内全员核酸检测任务，实现“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”。

指南提出，要根据疫情传播趋势，以风险为导向，精准划定核酸检测范围，确定核酸检测策略。疫情前期，在风险来源不明的情况下应至少开展3轮全员核酸检测；之后根据流调溯源情况、社区封控范围、核酸检测结果等综合研判，确定后续的检测范围和频次。原则上，隔离点和近3轮核酸检测出现过病例的街道或社区每日一检，14天内出现过病例但近3轮核酸检测没有出现病例的街道或社区隔日一检，14天内未出现病例的地区可每5天一检。

对于隔离点及其他重点人群，指南要求应单采单检，封闭小区（封闭到户）1户1管，其他地区根据实际情况采取5混1或10混1开展检测。

同时，各地应当综合人口数量、地缘交通、核酸检测机构分布等情况，科学规划采样点布局。采样点应当在4-6小时内完成规范建设和启用，在固定采样点的基础上，采取网格化管理模式。严格落实“1米线”间隔要求，保证居民排队时间不超过30分钟，严防人员聚集，避免交叉感染。60岁以上老年人、孕妇、残障等弱势群体应设置绿色通道独立采样。

此外，指南明确，检测结果应当及时上报，重点地区重点人群6小时、其他人群12小时，原则上不得超过24小时。