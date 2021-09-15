北京三类人群可免费接种流感疫苗

为做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，推进秋冬季呼吸道传染病防控，保障流感疫苗接种工作顺利开展，市卫健委、市教委、市人力社保局近期制定2021年北京市流感疫苗接种工作方案，其中明确，60周岁及以上老年人、所有在校的各类中小学校学生以及重大活动应急保障人员可免费接种流感疫苗。从9月下旬开始，全市免费流感疫苗接种工作将分三个批次有序开展，至12月底结束。

该方案明确，本市免费接种流感疫苗的人群有三类，分别是具有本市居民身份证明/社会保障卡，年龄在60周岁及以上（出生日期在1961年12月31日之前）的老年人；所有在校的各类中小学校学生（包括小学、普通中学、中专学校、职业高中、技工院校、工读学校、特殊教育学校的本国和外籍学生）；各区卫生健康行政部门认定的重大活动应急保障人员（含新冠肺炎疫情防控一线人员）。

在接种场所方面，全市各区常规免疫预防接种门诊负责提供自费及免费流感疫苗接种服务。接种需求较大的区，应至少组织一家符合条件的二级及以上医疗机构在本年度流感疫苗接种期间提供接种服务。各区选择合适场所合理设置临时接种点，必要时启用新冠疫苗临时接种点以满足人群集中接种需求。各区应采取组建区级机动接种队、延长预防接种门诊接种时间、设立周末门诊、鼓励体检中心设立接种门诊等多种措施进一步提升辖区接种服务能力。

方案提出，今年全市稳步推进新冠肺炎疫情常态化防控形势下流感疫苗预约接种制度。各区负责组织辖区中小学校、中等专业学校、技工院校、养老机构、村/居委会等单位在区疾控中心的指导下与辖区预防接种门诊做好免费人群接种工作的预约和对接。有接种意愿的市民可通过网络、电话、现场预约等多种预约方式在预防接种门诊进行预约接种。

根据安全第一、有序实施的原则，全市接种工作将分批实施。方案提出，第一批次接种工作定于9月下旬开始，主要面向60岁及以上京籍老年人和自费接种人群。第二批次定于10月上旬开始，主要面向中小学校、中等专业学校、技工院校学生。第三批次定于10月下旬开始，主要面向重大活动应急保障人员（含新冠肺炎疫情防控一线人员），全市流感疫苗免费接种工作定于12月底结束。

按照国务院联防联控机制疫苗接种工作协调组《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》规定，其他疫苗与新冠病毒疫苗接种间隔应大于14天。流感疫苗和新冠疫苗接种的免疫策略及接种安排根据国家要求适时调整。同时，方案提出，要加强流感疫苗接种后疑似预防接种异常反应的监测，各区接到疑似预防接种异常反应报告后，按照相关要求及时处置。制定流感疫苗接种突发事件应急预案，加强异常反应医疗救治保障，建立医疗救治绿色通道，确保疑似预防接种异常反应及时有效救治。（记者 蒋若静）