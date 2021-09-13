室内儿童乐园重在安全放心

近年来，各地室内儿童乐园生意火爆。它不受天气和季节影响，可按场地大小灵活设置爬、滑、攀等项目，为儿童提供舒适游玩环境，成为大型商场、游乐园等的“标配”，也成为宝爸宝妈们的遛娃好去处。每逢节假日，这里更是人满为患。

按照现有规定，儿童游乐设施属小型设施，不在特种设备之列，没有专门的安全监察规范监管办法。孩子们由于年纪小，喜欢扎堆玩耍，在海洋球池等场地嬉戏时，易发生碰撞、摔倒及踩踏事件。室内儿童乐园往往空间相对封闭，游玩儿童较多，乐园中的很多设备、玩具会和孩子皮肤亲密接触，如果设备、玩具清洁消杀不及时，玩耍时的汗水及唾液极易产生细菌；如果设备检修不仔细则易形成安全隐患，也会威胁儿童健康与安全。

家长带孩子到室内乐园玩耍，期待的是放心与安全、快乐与健康。确保儿童获得安全、健康、开心的游玩体验，必须坚持问题导向和系统思维，使室内乐园不成为“被遗忘的角落”。

一要筑牢安全底线，明确“看门人”。要完善体制机制，修订相关规则，明确活动器材、玩具原材料的环保卫生标准，界定“看门人”“把关人”职责，使监管有章可循，维护市场良好秩序和消费者权益。要把大型商超等场所管理者明确为安全第一责任人，引导督促其和乐园运营者牢固树立安全发展理念，配备专业适量的安全管理员，做好安全警示标志，定期检修设施设备，尽可能降低潜在的危险，筑牢安全运营防线。

二要确定卫生标准硬指标。按照公共场所要求拟定室内乐园卫生管理指南，并将其延伸到母婴店、快餐店等为吸引客流而设置的免费室内儿童活动区。指导运营者针对乐园墙壁、地面、隐蔽角落及软体海绵、塑料和玻璃纤维、布制、铁制等不同材质游玩设施与玩具采用不同消杀方法，如紫外线灯管消毒、84消毒液清洗消毒等，并在显著位置张贴消毒记录，规范填写消毒时间、次数、部位及责任人。教育引导乐园运营者对玩耍区、休息区和餐饮区进行合理分区，对休息桌椅、公用设施进行全面擦洗消杀，减少疾病传播风险，让消费者更加安心放心。

三要落实防疫要求，强化乐园内部规范管理。督促乐园运营者强化规范管理，严格按照常态化疫情防控要求，落实好戴口罩、测体温、扫健康码等各项措施，保障场内自然通风换气；有条件的乐园要配备保健医生，在疾病多发季节要检查儿童手足口情况，对有发热、感冒等症状的儿童要劝导离场；要免费提供一次性手套、酒精等防疫物品，提醒家长全程佩戴口罩，特殊情况下要采取限流措施乃至闭园，避免发生人员大量聚集现象。