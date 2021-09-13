购盲盒被套路？泡泡玛特买家建群维权

据上海本地媒体报道，上海一位市民顾先生通过微信小程序泡泡玛特抽盒机上的“神秘商店”活动，在选择时按了99元抽一次，没想到付款时直接跳转到全包，一下子支付2178元，立即申请退款却被客服拒绝。北京青年报记者根据消费者描述得知，所谓“全包”即一次性扫货了本次“神秘商店”列出各档中剩余的全部奖品。页面会提示每种奖品剩余数量，根据剩余数量的不同，其全包价格也不同，从2700多元到9700多元不等，得到的娃数量也从30多个到100多个不等。

消费者

购买99元盲盒误触“全包”

据报道，日前，市民谷先生通过微信小程序泡泡玛特抽盒机上的“神秘商店”活动，在选择时按了99元抽一次，没想到付款时直接跳转到全包，一下子支付2178元。谷先生随即与泡泡玛特人工客服取得联系，但得到的回复是，如果不是质量问题不予退款。

在某社交平台上，和谷先生遭遇类似的消费者还有不少，他们自发组织了维权群，群里有30多位成员，各自晒出了通过泡泡玛特微信小程序付款的截图，均为全包，付款额度数千元不等，其中一位消费者一次性最高消费近万元。而有设置“刷脸”等快捷支付的消费者，则没等反应过来，就已显示支付成功。

谷先生说，泡泡玛特这个“神秘商店”的微信小程序上，有抽一个和全包，在你点“1”个的时候，可能你要点好多次才会触发响应，但是在点“全包”的按钮时，只要有手指的一点点边缘触碰到了，就会立马跳出来。谷先生认为这样的情况涉嫌诱导消费。

不过，对于消费者的质疑，泡泡玛特方面予以否认。

记者体验

最低档商品仅价值10元

北青报记者看到，“神秘商店”是泡泡玛特抽盒机微信小程序推出的限时活动，据称一些隐藏款、以往的限定款和返场款等均会上架，因此受到不少消费者的期待。但盲盒商品相比以往的盲盒更加具有不确定性，一共分为A-G7档，外加last档。

在进入商店后，仅有3分钟时间抽盒，屏幕下方会显示倒计时，以及“买一个、买三个、买五个、买十个”等提示。在下方的右侧，显示一个较大的“剩余全包”按钮，极易误操作。一位消费者提供的录屏显示，剩余全包的价格为9702元，且标明“必得last奖赏”。

在社交平台上，不少消费者认为这个活动是“清库存”。有网友表示，在和群友经过讨论后发现，号称的隐藏款，抽20次以下很难抽中，最终大家都是“亏的”。有消费者算了一笔账发现，“神秘商店”的盲盒定价均为99元，不过这些盲盒平日定价均为59、69元左右。并且在二手市场的定价，最高不超过4次抽盲盒的价格，最低的几档甚至只要10-20元左右，且这些价值低的盲盒占据了大多数，认为大家可以“拔草”了。

专家

是否支持退换货尚存争议

对于退换货问题，北青报记者联系了泡泡玛特公关部，对方没有作出回应。

在购买页面，北青报记者看到泡泡玛特在支付环节给出的“提示”，其中提到“盲盒类商品付款后即完成在线拆盒，依据《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》第七条（二），不使用七日无理由退货”，消费者可“确认上述信息并支付”。

对此，北京市中闻律师事务所李斌律师表示，消法明确规定消费者享有收到商品后七日内无理由退货的权利，如果商家认为盲盒商品的性质不宜退货，应当在网页明确提示并经消费者点击确认。按照泡泡玛特的设置，已经明确提示不适用无理由退货，消费者提交订单并付款则合同成立并生效，如无法定情形，虽未发货也不能要求退款。不过他也表示，目前盲盒商品是否支持无理由退货，在业界仍是有争议的。“商家已经明确提示并经消费者确认，无理由退货难以适用。消费者可以向消协或市场监管局投诉。”

中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江表示，在这个案例中，全包盲盒和普通抽取的盲盒有所区别，全包盲盒内的物品是相对固定的，消费者购买之后整体退货，也不存在拆开盲盒或商品不确定性等因素，所以根据其商品属性，不应当属于可以不支持七天无理由退货的商品。

记者手记

搞新玩法要讲规则

成功创业更要厚道

2019年才火起来的“盲盒”无疑是一种新鲜事物，许多法律法规甚至还没有完全跟上，比如对于七天无理由退换货的规定，目前在法律界尚存争议。但借着盲盒成功的泡泡玛特，其商业行为和逻辑，却永远都不能跳出基本的框架和商业诚信。尤其是，不少盲盒的消费者还是一些未成年人，他们的权利是否能够得到保障？这对于一家创业成功的上市公司事关重大。

盲盒本身已经是一种新玩法，其“全包”、“神秘商店”、“大娃”等玩法，更是不断为这种带有一丝赌博性质的玩法增加新奇感、刺激感，吸引玩家不断“剁手”，最终越来越上瘾。记者认为新型创业公司搞新玩法无可厚非，只要公司走正道、讲诚信、担责任，那么就应该允许企业赚属于自己光明正大的钱。因此，当面临诸如定价不断上涨、发货太慢、客服敷衍、产品设计涉嫌诱导消费、IP涉嫌抄袭、产品存在难闻气味等等问题，公司都应当重视，并且第一时间解决。否则，一个靠着消费者“入坑”赚钱的公司，一旦让消费者“下头”，那么很难再吸引他们回来，这带给公司的损失是不可估量的。

退一步来说，在目前一些规范尚未明确的时候，公司的处理方式就可以看出其对待消费者的态度和社会责任感。比如个别消费者在误点“全包”商品后，在还未发货时便要求退款，那么公司是选择“根据《合同法》不退货”，还是选择“根据《消费者保护法》退货”；比如在IP涉嫌抄袭时，是全部下架立刻道歉，还是拖延时间最终只部分下架；再如在消费者反映测出娃的甲醛超标后，是找出难闻气味的罪魁祸首，还是出具一份产品毫无问题的检查报告就结束……这时的选择便足以看出一个公司的担当。实际上，近期也有不少互联网界公司都在升级自己对于消费者的售后规定，虽然看似“吃了小亏”，但却赢得了更多消费者的掌声，这样的做法值得肯定。

搞新玩法也要讲规则，创业成功也要厚道，企业并不总是应当考虑将利润放在第一位的，比它更重要的是社会责任和担当，是企业能否更加健康长远地发展做大做强。

内存

很多盲盒成本仅十多元

泡泡玛特成立于2010年，其盲盒产品占比超过八成。盲盒，是指消费者不能提前得知具体产品款式的玩具盒子，购买抽取后才知道其中内容。盲盒概念的起源大约来自日本的福袋，至少可以追溯到20世纪80年代，甚至国内也早有各种形式的扭蛋、盲盒等产品。目前，国内每年的各类盲盒市场已超过百亿元。

泡泡玛特的盲盒价格大多位于39元至79元之间，但此前有比例大于普通款娃娃的人偶“大娃”公开定价3999元，且均为限量版发售，而在二手市场上一经推出就被炒至89999元的价格，被网友质疑。

“炒”的字眼一直以来与盲盒分不开。除了在官方平台出售外，不少线下线上渠道，有着大量囤积、炒作、转卖二手盲盒和娃的玩家，他们形成了一个专门的市场，针对稀缺的盲盒“追涨杀跌”，引发消费者的追捧，最终诱导他们斥重金购买，其中也包括一些未成年人。有玩家表示，这是因为娃的“稀缺性”造成的，泡泡玛特一直在玩饥饿营销，因此给了不少黄牛操作空间。

根据泡泡玛特2020年向港交所提交的招股书显示，2017年至2019年，公司毛利达到7530万元、2.98亿元及10.9亿元；同期的毛利率分别为47.6%、57.9%及64.8%。据此计算，售价39-59元的盲盒，其成本仅十多元。

本组文/本报记者 温婧