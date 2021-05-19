别把消费者逼成“智多星”

近日，“龙虾掰腿事件”引发网友热议。事件中的闫女士买了龙虾拿去餐馆加工，为防调包掰掉两条小腿，可菜上来后，她发现龙虾不仅个头长了，小腿还“重生”了。闫女士说，龙虾是她在海鲜市场花了500元买的活虾，经海鲜店老板提醒，掰掉了两条小腿防止加工时被调包。最终餐馆老板给重新做了一只龙虾。

都说买家不如卖家精，闫女士在与商家的斗智斗勇中完胜，也算是给消费者找回了点面子，毕竟不是所有买家都甘心任人宰割的。但消费者好不容易扳回的这一局，却让人在开心之余有点心酸。

商家诚信经营，消费者放心消费，这样的关系才是正常的商业逻辑。可是，频频爆出的海鲜调包事件，却让消费者每次吃海鲜都吃得提心吊胆。如果这次不是行业人士提醒，闫女士没掰掉龙虾小腿留了证据，估计也是稀里糊涂就挨了宰。

消费者确实应该学得精明一点，以保障自己的权益。事实上，就海鲜调包这一类事件，全国不时发生的各种案例，也让消费者变得越来越精明，总结出了无数的经验。在网上随便一搜，商家套路虽深，可网友们给出的妙招也很多，什么点了鱼要当面摔死，要做好记号之类的。与其说是商家让消费者变得越来越精明，不如多问一句，谁把消费者逼成了智多星？出来吃饭就是为了轻松一下，还要与店家斗智斗勇防骗维权，累不累啊？！套用一句流行语：如果可以安逸，谁愿意颠沛流离。

海鲜餐厅不诚信经营，海鲜调包事件屡屡发生，这样的市场环境如何让人放心消费？消费是支撑经济增长的主引擎，也是我国经济长期向好发展的巨大潜力所在。营造一个让居民愿消费、敢消费的良好环境至关重要。否则，面对琳琅满目的商品，揣着钞票的消费者也不敢轻易出手。对于不诚信经营、侵犯消费者权益行为，相关部门要敢于亮剑。对于宰客这样的老大难问题，要找出解决良方。只有这样，才能增加老百姓愿消费、敢消费的底气，从而释放消费潜力。（谭敏）