北京本周前四天阴雨连连 气温逐渐走低

新的一周北京又开启多雨模式。气象部门预报显示，本周前四天北京都将是阴雨连连，直到17日阳光才会露脸。

昨天清晨，一场来势凶猛的雨水侵扰京城，虽然持续时间不长，但短时强度不小。到了傍晚，雷阵雨又卷土重来。市气象台昨天傍晚发布雷电蓝色预警信号，昨晚到今天凌晨4时，本市大部分地区有雷阵雨天气。降雨过后，今天白天本市多云转阴，有分散性阵雨或雷阵雨，北转东风二三级，最高气温28℃。

未来几天，雨水依旧频繁现身京城上空。预计一直到16日，本市都将是雨水连连，阳光则成了稀客，只能短暂露脸。随后，雨水将暂时告一段落，17日以后市民终于可以见到久违的灿烂阳光。

俗话说，一场秋雨一场寒。在连续的雨水天气之下，气温也渐渐走低。预计13日到21日，本市最高气温28℃~23℃，最低气温21℃~16℃。白天大部分时间舒适宜人，但早晚凉意明显，市民早出晚归时要记着添件外套。（记者 赵婷婷）