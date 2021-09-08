俄开发出高精度脑血管成像新方法

俄罗斯莫斯科斯科尔科沃科学技术研究所和萨拉托夫州立大学合作，开发出一种新的显示大脑血管血液流动的方法。新方法准确性极高，可基于个人血红细胞的移动重建血管地图，而无需使用毒性着色剂和昂贵的遗传工程技术。相关研究发表在《欧洲物理学报Plus》上。

众所周知，为了更好地了解大脑的血液供应机制，需要绘制血管网络图，为此需要使用各种成像方法，包括将荧光着色剂引入血液的基于红外辐射的高精度方法。但遗憾的是，许多着色剂是有毒的，此外添加剂还可能导致血管变化，使得成像不太可靠。作为替代方案，可以使用转基因动物技术，但这两种方法都非常昂贵。

斯科尔科沃科学技术研究所马克西姆·库罗琴金称，他们开发的新方法基于光学显微镜和图像处理的结合，不需要使用着色剂。该方法精度高，可以发现血液移动中的每一个红细胞。这是与其他方法（包括不使用着色剂的方法）相比的主要优势，因为毛细血管中没有那么多的红细胞。新成像方法不仅可以区分最小的大脑毛细血管，成本还很低。

库罗琴金表示，为了证明该方法的效率，研究人员使用了两种生物模型：小鼠大脑和鸡胚胎。首先，他们使用鸡胚胎绘制最小毛细血管网，其中红细胞的移动不稳定。然后，他们在更复杂的小鼠大脑的血管模型上进行了测试。实验证明，该方法可以直接获得血液循环系统和血管直径的两个重要特征。一旦有了这些数据，就可以尝试获得诸如血管弹性、僵硬膜、血压和黏度等其他信息。这些参数可用来建立血液循环模型。使用该模型可以对血压和黏度进行测量。

库罗琴金还称，新方法能够更好地了解内皮细胞的生理学特性。因为内皮细胞的状态是所有心血管疾病的生理学基础，根据内皮细胞的状态，能够确定大脑和其他身体部位的特定病理学。例如，中风的主要原因是大脑中血管壁变薄和破裂导致，而一个准确的血管网络模型可以显示血管壁变薄的程度。