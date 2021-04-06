阿尔茨海默病干预有新思路

上海交通大学基础医学院药理学与化学生物学系高小玲研究员和上海中医药大学陈红专教授联合团队，针对阿尔茨海默病（AD）的脑血管功能障碍早期病理事件，构建的多功能脂蛋白仿生纳米结构RAP-RL重塑神经血管单元（NVU），可有效逆转AD模型小鼠的空间学习和记忆缺陷，为阿尔茨海默病干预提供了新靶点和新思路。相关论文近日发表在《先进科学》上。

神经血管单元由神经元—胶质细胞—血管构成，是维持脑微环境稳定的重要结构。神经血管单元病变与阿尔茨海默病发病过程密切相关，若神经血管单元在结构与功能完整性上受损，就会改变脑内能量供应和脑微环境稳态，从而影响阿尔茨海默病病理生理过程和认知功能。

该研究针对神经血管单元病变与阿尔茨海默病发病过程的不同环节，研发多功能一体化的脂蛋白仿生纳米结构RAP-RL，整合可识别阿尔茨海默病损伤脑血管内皮细胞上高表达的晚期糖基化受体的多肽RAP、具有神经保护作用的脂质GM1和具有促进脑内β淀粉样蛋白清除、抗炎等功能的载脂蛋白ApoE3。

实验结果表明：静脉注射给予RAP-RL可有效作用于损伤脑微血管，改善脑血流量，明显逆转阿尔茨海默病转基因APP/PS1小鼠的空间学习和记忆障碍。该研究为重塑神经血管单元、改善认知提供了新的概念验证。（特约记者杨静）