中国特应性皮炎患者长期关爱项目启动会召开

为推动特应性皮炎（Atopic Dermatitis，以下简称AD）学科发展，优化特应性皮炎患者管理，在9月4日召开的中国AD患者长期关爱项目启动会上，来自全国AD领域的知名专家和学者，围绕AD临床诊疗、长期管理、最新学术进展等话题展开了深入的交流与探讨，以促进AD长期规范化管理，切实有效地提升AD的诊治水平和管理水平，帮助AD患者改善生活质量，助推我国皮肤科医疗事业的长期良好发展。

北京大学人民医院张建中表示：“近年来，尽管AD在临床治疗方面取得了不少突破性进展，但公众对这一疾病的认知仍然不够，大部分AD患者仍面临着病情反复发作、治疗不够规范、缺乏长期管理等诸多挑战。此次启动的中国AD 患者长期综合管理项目，将通过建立中国AD患者长期综合管理示范中心，开展学术交流，设立AD长期疾病管理平台，提升医生和患者对AD疾病主动预防、长期管理的意识，以大幅降低复发率，使更多患者回归正常工作和生活。”

据了解，AD是一种慢性、复发性、炎症性皮肤病，常发于脸部、颈部、肘窝等部位。AD是一种特殊类型的湿疹，其症状表现多种多样，不同个体之间也有很大差异，基本特征是皮肤干燥、慢性湿疹样皮损和明显瘙痒，抓挠时还会引起皮肤变红、渗液、增厚等。除了皮肤表现外，部分AD患者还常合并过敏性哮喘、过敏性鼻炎和过敏性结膜炎等其他特应性疾病。

北京儿童医院马琳提出：“反复搔抓是导致AD加重和持续的重要原因，常常使患者陷入极度痛苦之中，可引发饮食受限、睡眠紊乱、注意力缺陷等，甚至可能会出现焦虑、抑郁等心理问题，严重影响患者的身心健康和生活质量。目前，AD还没有彻底根除的办法，但大部分患者可通过早期干预、合理治疗，有效控制AD病程进展，也可以正常的生活和工作。”

马琳表示，AD治疗是一个长期过程，需要医生和患者双方的共同努力。一方面，要强化患者对AD的认知，增强患者及家属长期管理意识，发挥自身主动性配合医生，提高用药治疗依从性；另一方面，提升医生对AD的诊疗管理能力，推动治疗理念向“维持治疗”转变，同时也要加强与患者之间的沟通，提供更多疾病长期管理知识，助力患者实现标准化、规范化、全病程管理。

张建中认为，对AD患者来说，长期管理、维持治疗是十分必要的，其目的是减少复发，提高患者生活质量。实际上，在皮损、瘙痒等急性期症状得到缓解后，AD的亚临床的炎症还存在，因此需要长期维持治疗。国际AD指南和中国AD指南都强调维持治疗的重要性，对于维持治疗来讲，一般轻度患者至少要3个月、中度患者至少6个月、重度患者则应坚持9至12个月。维持治疗的药物既可以使用中弱效激素，也可使用非激素类药物如PDE-4抑制剂等，对于重度特应性皮炎还需使用免疫抑制剂或生物制剂进行维持治疗。

辉瑞中国炎症与免疫团队全国销售负责人黄堪荣表示：“辉瑞将始终秉承‘为患者带来改变其生活的突破创新’的不变承诺，持续加大在皮科领域的研发和投入。在未来，辉瑞将继续携手皮肤科领域专家共同推动学科发展，努力帮助AD患者减轻疾病负担。”